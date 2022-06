Kwaśniewski o obligacjach Morawieckiego: nawet wśród wyborców PiS-u to musi wywołać jakąś refleksję

czytaj dalej

Przez embargo na rosyjski węgiel zapasy się strasznie skurczyły - tak o kłopotach klientów w zakupie surowca na opał mówią przedstawiciele składów węgla. Na dodatek za to, co jest, trzeba zapłacić nawet dwa, trzy razy więcej niż rok wcześniej. Rząd zapowiada, że ratunkiem jest import węgla z innych kierunków, jednak problemu cen to raczej nie rozwiąże. Oznacza to, że możemy się spodziewać dużo wyższych niż w ostatnich latach rachunków za ogrzewanie.