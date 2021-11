Pytania o wpłaty na kampanię Morawieckiego. Premier zabiera głos

Premier Mateusz Morawiecki skomentował w czwartek reportaż "Czarno na białym" na temat wpłat na jego kampanię wyborczą, dokonywanych przez związane z nim osoby obsadzone w państwowych spółkach. - To sztuczne fakty, wrzucone w media tylko po to, żeby potem próbować je w jakiś sposób rozgrywać - przekonywał. Dodał, że Państwowa Komisja Wyborcza "przyjęła sprawozdanie wyborcze PiS bez zarzutów".

"Co do zasady każdy może wpłacić pieniądze na fundusz wyborczy dowolnej partii. Pod warunkiem, że dobrowolnie. Jednak gdy wpłat dokonują pracownicy instytucji zależnych od rządu, pojawia się szereg pytań" - zwracają uwagę reporterzy.

Morawiecki: to sztuczne fakty, PKW przyjęła sprawozdanie wyborcze PiS

Szef rządu był pytany w czwartek na konferencji o ustalenia dziennikarzy TVN24 i tvn24.pl. Odparł, że "trudno mu się odnosić do tworzonych przez niektóre telewizje zupełnie sztucznych faktów, które wrzucone są w media tylko po to, żeby potem próbować je w jakiś sposób rozgrywać i komentować".

- Jestem wdzięczny wszystkim, którzy zaufali mi, którzy widzą nadzieję w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i mojej skromnej osobie, w poprawie sytuacji w naszym kraju. Sądzę, że jak popatrzymy na to, co stało się przez ostatnie sześć lat, to różnica jest widoczna gołym okiem - dodał premier.

Były skarbnik PiS: w takiej sytuacji natychmiast poszedłbym do prezesa Kaczyńskiego

Powyższy proceder skrytykował w rozmowie z dziennikarzami TVN24 były skarbnik PiS Stanisław Kostrzewski. Zapewnił, że "gdyby za jego czasów takie wpłaty od prezesów spółek się pojawiały, to natychmiast by poszedł z tym do prezesa Kaczyńskiego i powiedział, że to jest niezgodne z duchem prawa".