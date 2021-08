Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka. Podsumowanie ewakuacji z Afganistanu

Centrum Informacyjne Rządu nie podało co będzie tematem konferencji.

Premier: akcję rozpoczęliśmy już w czerwcu, to wtedy ściągneliśmy do Polski pierwszych pracowników, którzy współpracowali z nami od lat

Premier: dziś jest czas, kiedy musiy zakończyć akcję, do Polski ściągnęliśmy, oprócz Polaków, również około 900 osób z Afganistanu, w tym około 300 kobiet i 300 dzieci

Dworczyk: po decyzji o ewakuacji został utworzony most powietrzny

Dworczyk: łącznie wykonano 44 loty, przewieziono ponad 1100 osób, z czego ponad 900 to są obywatele Afganistanu, które współpracowały z nami od lat

Dworczyk: do Polski trafi tymczasowo około 500 pracowników NATO

Dworczyk: trafi do nas 45 afgańskich współpracowników unijnych

Qadiry: gdy sytuacja w Afganistanie się zmieni, to osoby tymczasowo przebywające w Polsce, wrócą do kraju

Premier: to celowa akcja ze strony Łukaszenki, to jest także jasne dla Unii Europejskiej

Morawiecki: to posłowie z Koalicji Obywatelskiej zachowują się w sposób destabilizujący sytuację na granicy

Premier pytany o to, kiedy technicznie zakończy się ewakuacja. - Misja amerykańska kończy się do 31 sierpnia, misja brytyjska kończy się 27 lub 28 sierpnia, nasza kończy się dzisiaj, ale część osób będzie jeszcze transportowana, ale już z miejsc bezpiecznych - powiedział szef rządu.

Pytanie o projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Premier: nie jest żadną tajemnicą, że Polska ma dużo bardziej rygorystyczne podejście dla osób, które próbują ubiegać się o azyl, będziemy starali się przekonać także innych, cieszę się, że stanowisko naszych partnerów z UE tak naprawdę upodobniło się do naszego stanowiska

Premier o oświadczeniu 52 senatorów ws. lex TVN: nie dziwi nas to stanowisko, ale powinniśmy mieć przepisy uszczelniające, nie chcemy, żeby ktokolwiek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mógł sobie przyjść i kupić dowolną telewizję, portal, bo nie chcemy treści antypolskich

Ewakuacja z Afganistanu

Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. 15 sierpnia wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli oraz swoich współpracowników z Afganistanu.

Do Afganistanu zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy udał się Polski Kontyngent Wojskowy, liczący do 100 osób, aby wspierać ewakuację afgańskich współpracowników Polski i innych krajów NATO z tego kraju.

Ewakuacja prowadzona przez polskie służby odbywała się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu. Następnie cywilnymi samolotami PLL LOT ewakuowani dostawali się do Polski. Pierwszy samolot z osobami ewakuowanymi wylądował w Warszawie w środę 18 sierpnia późnym wieczorem. Ostatecznie na pokładzie kilkunastu samolotów ewakuowano wszystkich sześciu obywateli Polski, którzy zwrócili się do MSZ oraz kilkuset afgańskich współpracowników polskich służb. Polska ewakuowała także współpracowników państw sojuszniczych oraz instytucji międzynarodowych, w tym pracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego.