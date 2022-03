Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński jadą do Kijowa na spotkanie z władzami Ukrainy

Dworczyk: niebezpieczeństwo w takich sytuacjach jest nieuniknione

Dworczyk, pytany o bezpieczeństwo wyjazdu do Kijowa, podkreślił, że "dzisiaj pod rosyjskim ostrzałem giną setki, tysiące cywilów, dzieci, kobiet" i "trzeba zrobić wszystko, by powstrzymać rosyjskiego agresora". Przyznał, że "niebezpieczeństwo w takich sytuacjach jest nieuniknione". - Ale zawsze oczywiście waży się ryzyka z tym związane. Tutaj, po analizie na poziomie nie tylko polskim - bo ta delegacja jest międzynarodowa - podjęto decyzję, że taki wyjazd musi być przeprowadzony. Nie możemy pozwolić, by Rosjanie kontynuowali zbrodnicze działania na terenie Ukrainy - mówił szef KPRM.

Dworczyk: w Kijowie jest przewidziana konferencja premierów

Dworczyk był pytany na briefingu o to, jaki pakiet wsparcia zaprezentują w Kijowie premierzy. Zwracano mu też uwagę na to, że zdaniem niektórych wizyta premierów może przypominać wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji w 2008 roku.

- Zaczekajmy do konferencji premierów w Kijowie, która jest poświęcona właśnie temu wsparciu, o którym teraz rozmawiamy - powiedział Dworczyk. Zaznaczył, że będzie to realne wsparcie dla Ukrainy, która walczy o swoją niepodległość.

Dworczyk dodał, że przez ostatnie tygodnie najważniejsi polscy politycy, w tym premier i prezydent Andrzej Duda, każdego dnia zabiegają o to, żeby wolny świat popierał Ukrainę i pomógł obronić się jej przed brutalną agresją rosyjską. - W związku z tym wszelkie działania, które mogą wesprzeć Ukraińców w ich walce o niepodległość są po prostu realizowane. I tu nie doszukiwałbym się żadnych odniesień czy analogii, po prostu wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że musimy zrobić wszystko, by Ukraina się obroniła - przekazał.

- To jest trudne pytanie, ale to jest pytanie o indywidualne decyzje każdego z przywódców europejskich. To nie jest tak, że ten wyjazd był utrzymywany w tajemnicy. Nie wszyscy się zdecydowali wziąć w nim udział. To jest kwestia decyzji indywidualnej każdego z przywódców europejskich - dodał.