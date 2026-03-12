"Panuje przekonanie, że trzeba przeczekać". Co planuje Morawiecki

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Środa 4 marca. Były premier spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim. Ma to być, jak ujawnili w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki, "misja ostatniej szansy" w sprawie kandydata na premiera. Morawiecki miał przekonywać, że Przemysław Czarnek to nie jest dobry pomysł.

Rozmowa trwa dobrych kilka godzin, ale z perspektywy byłego premiera kończy się fiaskiem. Jak słyszę w jego otoczeniu, niektórzy żartowali, że "trzeba będzie stamtąd odbijać Mateusza".

Sobota 7 marca. Przemysław Czarnek wychodzi na scenę, wygłasza długie, trwające ponad godzinę przemówienie. Powtarza za Jarosławem Kaczyńskim, że w "pociągu szybkich prędkości, którego on ma być maszynistą", jest miejsce dla wszystkich. I wymienia tu między innymi Morawieckiego. Po zakończonym przemówieniu, kiedy Czarnek schodzi ze sceny, przez chwilę obaj politycy ściskają się.

Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki Źródło: pis.org

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie scenariusze rozważa Mateusz Morawiecki po nominacji Przemysława Czarnka?

Czy w PiS możliwy jest jawny bunt wobec decyzji kierownictwa?

Jakie alternatywne ścieżki kariery stoją przed byłym premierem?

Morawiecki znalazł się więc w politycznym rozkroku. Twarzą kampanii wyborczej właśnie został jeden z jego wewnętrznych partyjnych konkurentów. Jakie scenariusze rozważa? I co to wszystko mówi o sytuacji w samej partii?