PiS traci władzę, Morawiecki chce więcej praw dla opozycji. Śmiech w ławach większości sejmowej

Przekonywał, że "dojrzałość naszej demokracji najlepiej odzwierciedli rola opozycji, ktokolwiek by nią nie był". - Polacy w ostatnich wyborach opowiedzieli się za takim parlamentem, w którym jest miejsce dla wielu sił politycznych, dla wielu poglądów, wielu wrażliwości. Powinniśmy doprowadzić do reformy państwa, która podniesie standardy demokracji, dostarczy opozycji więcej narzędzi do działania, a także, co pragnę podkreślić, nałoży na opozycję większą odpowiedzialność - mówił.