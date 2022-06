Morawiecki: Agnieszka Ścigaj znajdzie się w rządzie, doszliśmy do porozumienia z jej kołem poselskim

Doszliśmy po wielu rozmowach programowych do porozumienia z kołem poselskim Polskie Sprawy i zaprosiliśmy panią poseł Agnieszkę Ścigaj do rządu. Zajmie się szeroko rozumianą tematyką integracji społecznej - przekazał premier Mateusz Morawiecki.

- Po wielu rozmowach merytorycznych, po wielu rozmowach programowych o bardzo konkretnych sprawach, o bardzo wielu tematach, które nurtują Polaków, (…), doszliśmy do porozumienia z kołem poselskim Polskie Sprawy i zaprosiliśmy panią poseł Agnieszkę Ścigaj do rządu, aby zajmowała się tą tematyką, na której się świetnie zna, na której się koncentruje od wielu lat - czyli szeroko rozumianą tematyką integracji społecznej, w tym okresie napięć na forum polskim, międzynarodowym, związanych z falą uchodźców z Ukrainy, ale nie tylko. Tutaj mamy do czynienia ze zjawiskami o wiele szerszymi i tymi zagadnieniami będzie zajmowała się nowa pani minister - powiedział.