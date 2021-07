"Serce się kraje, weszłabym w ciało syna i mu pomogła"

Po kolejnych dwóch tygodniach spędzonych w szpitalu Mateusz Czapla tylko na kilka dni wraca do domu. - Ogromna radość, bo w końcu możemy się spotkać normalnie i porozmawiać nie przez szybę czy telefon. Nie mogę tego opisać, bo naprawdę są to wyjątkowe chwile – mówi.

Lekarze od miesięcy walczą o życie 19-latka. Zdiagnozowano u niego poważny nowotwór - chłoniaka. Objawy pojawiły się we wrześniu zeszłego roku, ale lekarze na uporczywy kaszel, w czasie kolejnych teleporad, przepisywali kolejne antybiotyki. - Po dwóch antybiotykach, które syn wziął, stwierdziłam że lepiej, żeby go ktoś osłuchał, ale wszyscy stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby - wspomina Katarzyna Czapla, matka Mateusza.

"Nie osiągnęliśmy zamierzonego efektu"

Dopiero w grudniu trafił na prześwietlenie płuc. Okazało się, że ma w klatce piersiowej kilkunastocentymetrową zmianę - Mateusz zaczął się dusić. - Zdecydowali, że włożą mu rurkę, która ułatwi mu oddychanie. Żeby to wszystko przeszło stabilnie, żeby on się wyciszył, również został poddany 4-dniowej śpiączce farmakologicznej - relacjonuje Katarzyna Czapla.

Terapia kosztuje półtora miliona złotych

Lekarze chcą jeszcze zastosować immunoterapię, ale podejrzewają, że dla chłopaka jedyną szansą byłaby nowoczesna, ale nierefundowana w Polsce terapia komórkami CAR-T. Wykorzystuje się w niej limfocyty pacjenta, które pobiera się w jednym z kilku szpitali w Polsce. Potem materiał wysyła się do laboratorium w Stanach Zjednoczonych albo do Niemiec.

Terapia kosztuje półtora miliona złotych. Mateusz i jego rodzina proszą o wsparcie w internetowej zbiórce. To lek ostatniej szansy, w dodatku bardzo skuteczny. - Całkowitych remisji jest około 50 procent, ale w ogóle wszystkich odpowiedzi jest 80 procent. Może to się nie wydaje dużo, ale z taką opornością na inne leki, to jest to bardzo znaczący odsetek odpowiedzi – wyjaśnia profesor Joanna Góra-Tybor.