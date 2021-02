Jeden kontroler lotów zamiast dwóch. "Trwa walka związków zawodowych, by ten system znieść"

Od maja trwa walka związków zawodowych, by znieść system jednego kontrolera lotów. Przez miesiące nic się nie działo i ten system dalej funkcjonuje - mówił we "Wstajesz i Wiesz" w TVN24 dziennikarz śledczy tvn24.pl Grzegorz Łakomski. Jak wskazał, w wyniku zredukowania liczby kontrolerów z powodu pandemii, w ciągu niespełna pół roku doszło do 40 incydentów lotniczych.

Z powodu pandemii Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zredukowała liczbę kontrolerów lotów. Ta decyzja może mieć wpływ na bezpieczeństwo wszystkich pilotów i pasażerów. Często zdarza się, że na dyżurze jest tylko jeden człowiek. Reporter "Czarno na Białym" Piotr Świerczek i dziennikarz portalu tvn.pl Grzegorz Łakomski dotarli do dokumentów i nagrań, które każą postawić pytanie: czy latanie nadal jest bezpieczne?

- Usłyszeliśmy od pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wiele sygnałów alarmujących, ale nie tylko my je słyszeliśmy - powiedział w programie "Wstajesz i Wiesz" w TVN24 Grzegorz Łakomski. Jak mówił, cała sprawa zaczęła się w kwietniu zeszłego roku, kiedy został wprowadzony system pracy jednego kontrolera (tak zwany single person operation).

- Ten system już od lat jest uważany za niebezpieczny, dokładnie od 2002 roku, kiedy doszło do katastrofy nad jeziorem Bodeńskim - mówił. Wówczas nad południowymi Niemcami doszło do zderzenia dwóch samolotów pasażerskich. Zginęło 71 osób, w tym 46 dzieci. Jak przypomniał Łakomski, jedną z głównych przyczyn tragicznego wypadku był właśnie system jednego kontrolera.

Walka o zniesienie systemu

- Kontrolerzy, zaraz po tym, jak ten system został wprowadzony na wielu lotniskach w Polsce, zaczęli alarmować, pisać pisma do PAŻP-u, ministerstwa infrastruktury, które nadzoruje tę agencję, nawet do kancelarii premiera. Od maja trwała walka związków zawodowych kontrolerów, żeby ten system znieść, przez miesiące nic się nie działo i ten system dalej funkcjonuje - mówił dziennikarz.

Jak tłumaczył, jedna osoba wykonuje obowiązki, które do tej pory wykonywały dwie osoby. Agencja argumentuje to troską o zdrowie kontrolerów w związku z epidemią. - Chodzi o to, by jeden kontroler nie zakaził się od drugiego. Natomiast sami kontrolerzy mówią, że znacznie większe jest niebezpieczeństwo, które w ten sposób wprowadza się w ruchu lotniczym - wskazał.

Wieża kontroli lotów TVN24

40 incydentów w ciągu pięciu miesięcy

Jak wskazał, "to są konkretne incydenty, które były zgłaszane przez kontrolerów". - Kiedy dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, okoliczności powinno się opisać i zgłosić do PAŻP-u. Takich incydentów w ciągu pięciu miesięcy od wprowadzenia tego systemu było ponad 40. Dla porównania podobne incydenty w ciągu dwóch ostatnich lat wydarzyły się trzy, zanim jeszcze nie wprowadzono systemu jednego kontrolera - zaznaczył Łakomski.

Jak mówił, choć kontrolerzy lotów są szkoleni do pracy w pojedynkę, w lotnictwie obowiązuje zasada "drugiej pary oczu", która "pozwala wyłapać ewentualny błąd". - Wiadomo, że kontrolerzy od czasu do czasu jakiś błąd popełniają. Nie bez przyczyny cały czas w samolotach liniowych są dwaj piloci, a nie jeden - zwrócił uwagę.

Autor:momo/kab

Źródło: TVN24