Mastalerek: to, jak mocna jest moja pozycja, zależy od humoru pana prezydenta

Mastalerek: pierwsze ułaskawienie było skuteczne, wręcz podręcznikowe

Zdaniem Mastalerka "prezydent zrobił już wszystko, na co konstytucja pozwalała, czyli ułaskawił ich". - Jeżeli pan pyta, czy zrobi to drugi raz, to prezydent wielokrotnie mówił, że nie, nie ułaskawi drugi raz, bo już ułaskawił - dodał.