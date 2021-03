"Obraża ogromną większość ofiar Holokaustu". Dyrektor Muzeum Auschwitz po publikacji w "New Yorkerze"

"Wszelkie wypaczanie prawdy historycznej jest bardzo niebezpieczne" - napisał w oświadczeniu Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. To reakcja na tekst dziennikarki Mashy Gessen, w którym znalazło się stwierdzenie, że "aby uniewinnić naród z morderstw trzech milionów Żydów, polski rząd posunie się nawet do ścigania uczonych za zniesławienie". Wiceszef MSZ zapowiedział w tej sprawie "zdecydowaną reakcję" polskiej dyplomacji.

Dziennikarka: polski rząd chce oczyścić Polskę ze śmierci trzech milionów Żydów w Polsce

Dyrektor Muzeum Auschwitz: szokujące założenie

W oświadczeniu opublikowanym przez Muzeum napisał, że artykuł zawiera "tak wiele kłamstw i zniekształceń, że trudne jest uwierzyć, iż jest to zbieg okoliczności". "Co więcej, jeśli chodzi o Holokaust, wszelkie wypaczanie prawdy historycznej jest bardzo niebezpieczne. Dotyczy to wszystkich form zaprzeczania, rewizjonizmu i deformacji prawdy historycznej" - dodał.

Komentując to, stwierdził, że "pozew o zniesławienie, które opisuje autorka, jest de facto prywatnym pozwem cywilnym, do którego każdy ma prawo". "Całkowicie szokujące jest założenie, że to naród (wyraźnie wymieniony w tym samym zdaniu, które odnosi się do polskiego rządu) odpowiedzialny jest za zamordowanie trzech milionów Żydów" - oświadczył.