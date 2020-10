Czarzasty chce "jak najwyższych" kar dla posłów Konfederacji

Decyzją Prezydium Sejmu zaplanowane pierwotnie na dwa dni posiedzenie Sejmu zostało w środę skrócone do jednego dnia, okrojony został także porządek obrad. Wprowadzono też limit 55 posłów, którzy mogą być obecni na sali plenarnej. Prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki podkreślił na początku posiedzenia, że Prezydium Sejmu jednogłośnie przyjęło zalecenie, aby wszyscy posłowie obecni na sali plenarnej i w innych salach używali maseczek . Dodał, że wszystkie kluby i koło poselskie otrzymały też informację o limicie osób, które mogą być obecne na sali plenarnej.

"Na pewno będziemy dyscyplinowali"

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) pytany w rozmowie z Gazeta.pl dlaczego taki zły przykład w sprawie maseczek płynie do Polaków z samej góry, stwierdził, że "nie z samej góry do Polaków, tylko od idiotów do Polaków".