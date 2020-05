Nowe zasady dotyczące noszenia maseczek

Maseczki - gdzie i kiedy można z nich zrezygnować?

- Będzie obowiązywała jedna generalna zasada w przestrzeniach ogólnodostępnych, o ile będzie to możliwe, to będzie to zasada przestrzegania dwumetrowego dystansu społecznego, a noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe - powiedział, dodając, że zasada ta obowiązywać będzie także w przestrzeniach zamkniętych, gdzie będzie się "dało przestrzegać dystansu, jeżeli odpowiednio do tego zostaną przygotowane warunki, na przykład restauracja, zakład fryzjerski czy inne zakłady usługowe".