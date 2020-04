Od czwartku obowiązek zakrywania ust i nosa. Projekt rozporządzenia skierowany do pilnego rozpatrzenia

Od 16 kwietnia w całej Polsce obowiązkowe będzie zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Resort zdrowia opublikował w środę zaktualizowany projekt rozporządzenia, który ma uściślić przepisy w tym zakresie. Projekt po konsultacjach roboczych został skierowany do Rady Ministrów.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia zapisano, że "od 16 kwietnia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu". Podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz pytany był, czy przepisy w sprawie noszenia maseczek będą doprecyzowane. - Rozporządzenie będzie znowelizowane, żeby jasno i precyzyjnie wskazać, kiedy maseczkę mamy zakładać" - stwierdził. Zastrzegł, że nie musi to być maseczka, chodzi o konieczność zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, także za pomocą chusty czy innego materiału.

Dzień później, w środę, do Rady Ministrów skierowany został, po konsultacjach roboczych, zaktualizowany projekt rozporządzenie. Zakłada on, że od czwartku nałożony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że projekt wpłynął do pilnego rozpatrzenia.

Co w projekcie rozporządzenia?

Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane na terenach zieleni: w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych. Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się do osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa i dziecka do lat czterech.