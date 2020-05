Poseł PiS radzi rządowi: więcej pokory i troszeczkę mniej naiwności

Chodziło o czas. Wszyscy w dobrej wierze przyjęli, że te maseczki wreszcie przyszły i wreszcie zaspokoją potrzeby - mówił w "Faktach po Faktach" poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha, komentując sprowadzenie do Polski masek ochronnych, które nie spełniają wymaganych norm. Europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz ocenił, że "niegospodarność to naprawdę pieszczotliwe określenie" działań resortu zdrowia.

Piecha: nie tylko Polska dała się na to nabrać

Dodał, że "to był bardzo poważny problem kilka lat temu w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej, gdzie mówiono o tak zwanych podróbkach". - Nie tylko leków, ale też właśnie wyborów medycznych. A takie maseczki to właśnie wyrób medyczny - tłumaczył Piecha.

Zaznaczył, że "to nie tylko Polska, KGHM, ale też Komisja Europejska dała się na to nabrać". - Chodziło o czas. Wszyscy w dobrej wierze przyjęli, że te maseczki wreszcie przyszły i wreszcie zaspokoją potrzeby - tłumaczył.

Piecha był pytany, jaką radę dałby rządowi, by taka sytuacja się nie powtórzyła. - Więcej pokory i troszeczkę mniej takiej naiwności, że jeżeli sprowadzamy z daleka duże porcje określonych materiałów, to one są sprawdzone, dobre i poddane certyfikacji zgodnej z prawem Unii Europejskiej - odparł poseł PiS.

Arłukowicz: niegospodarność to naprawdę pieszczotliwe określenie

Przypominał, że samolot, który przywiózł do Polski maseczki, "był witany na lotnisku przez pana premiera i pana wicepremiera Sasina". - To scena jak z Barei, jak z "Misia". Panowie stali na lotnisku i witali lądujący samolot, który był wypełniony maseczkami niezdatnymi do użytku. To pokazuje, że rząd traktował tak naprawdę i traktuje tę sprawę bardzo powierzchownie - ocenił Arłukowicz.