Minister zdrowia Adam Niedzielski: zarekomendowałem zniesienie obowiązku noszenia maseczek

Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia, poinformował w czwartek w Radiu Plus, że zarekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zniesienie od początku kwietnia obowiązku noszenia maseczek, a także nakładania kwarantanny oraz izolacji. Przekazał także, że w czwartek zanotowano 12 300 nowych zakażeń koronawirusem.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartkowej rozmowie z Radiem Plus wyjaśnił, że brak wzrostu obciążenia szpitalnego "otwiera pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego".