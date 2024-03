Błędem w trakcie rządów PiS była na przykład słaba komunikacja tego, co choćby udało się zrobić dla środowiska kobiet - mówiła w programie "#BezKitu" w TVN24 posłanka PiS Agnieszka Ścigaj. Zdaniem ministry do spraw polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz "to były lata stracone". - Po ośmiu latach rządów PiS-u musimy nadrobić szybko przygotowywanie systemowych rozwiązań takich jak wcześniej wprowadzaliśmy - podkreśliła.

Okła-Drewnowicz: nie widzę rozwiązań systemowych

- Uważam, że te osiem lat, to lata, kiedy kobiety zaczęły się bać i kiedy kobiety zostały zepchnięte na margines życia społecznego i to na różnych obszarach - oceniła. - Próba wypowiedzenia konwencji stambulskiej, cofnięcie dofinansowania do procedury in vitro, nawet tabletka "dzień po" musiała być kupowana na receptę. To są takie podstawowe prawa. To powoduje, że te osiem lat to tak naprawdę lata stracone - powiedziała.