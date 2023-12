Marynarka Wojenna: włoska fregata wzmocni obronę polskiego wybrzeża

Polska Marynarka Wojenna informuje, że włoski okręt wzmocni obronę polskiego wybrzeża. W ramach powierzonych zadań ma monitorować żeglugę. Jednostka ITS Marceglia to jedna z ośmiu włoskich wielozadaniowych fregat rakietowych powstałych w ramach realizowanego wspólnie z Francją programu budowy okrętów pod kryptonimem FREMM.

"Sojusznicza włoska fregata ITS Marceglia wzmacnia obronę polskiego wybrzeża i ochronę infrastruktury krytycznej RP, monitorując żeglugę oraz prowadząc kontrolę sytuacji powietrznej i nawodnej" - poinformowała w środę na platformie X Marynarka Wojenna RP.

Wcześniej jednostka wizytowała estońskie wody i stacjonowała w litewskim porcie w Kłajpedzie.

ITS Marceglia - co to za okręt

Antonio Marceglia to jedna z ośmiu włoskich wielozadaniowych fregat rakietowych typu Carlo Bergamini, powstałych w ramach realizowanego wspólnie z Francją programu budowy okrętów pod kryptonimem FREMM.

Okręt został dostarczony włoskiej marynarce wojennej na początku roku 2019 roku. Ma 144 metry długości i prawie 20 metrów szerokości. Wyporność to 6900 ton, a załoga liczy 168 osób.

Główne uzbrojenie okrętu stanowią pociski przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Aster 15 i Aster 30. Ponadto jest uzbrojony w pociski przeciwokrętowe, torpedy, armaty oraz działka przeciwlotnicze. Może przenosić dwa śmigłowce.

