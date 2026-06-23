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Polska

Maryla Rodowicz przeprasza polskie tenisistki. "Byłam jeszcze w innym świecie"

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Maja Chwalińska
Joanna Sakowicz-Kostecka: Maja Chwalińska zasługuje na wszystko co najlepsze w tym momencie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA
Maryla Rodowicz przeprosiła Igę Świątek i Maję Chwalińską po tym, jak podczas wywiadu pomyliła ich imiona. "Zeszłam ze sceny i byłam jeszcze w innym świecie" - usprawiedliwia się królowa polskiej piosenki, zarazem wielka fanka tenisa.

Maryla Rodowicz znana jest nie tylko z dziesiątek przebojów, ale również ze świetnego kontaktu z publicznością. Podczas koncertów zdarza się jej zapraszać fanów na scenę, a po występie przez kilka godzin podpisywać płyty i pozować do zdjęć. Piosenkarka utrzymuje kontakt z publicznością także w mediach społecznościowych.

"Przepraszam was dziewczyny"

W poniedziałek Rodowicz zamieściła na Facebooku wpis, w którym podzieliła się z fanami swoimi ostatnimi aktywnościami. "Mam pracowite lato i jestem zachwycona, bo uwielbiam robić to, co robię. Czyli grać koncerty, być na scenie, bawić się z publicznością" - czytamy. "Chciałam przeprosić Igę Świątek i Maję Chwalińską" - dodała królowa polskiej piosenki.

Jak wyjaśniła, w udzielonym w miniony weekend wywiadzie dedykowała swój występ "Idze Chwalińskiej", podczas gdy chciała pozdrowić Maję Chwalińską i klub tenisowy BKT Advantage w Bielsku-Białej. "Matko, pożeniłam Maję z Igą. Przepraszam was dziewczyny, zeszłam ze sceny i byłam jeszcze w innym świecie" - wyjaśniła piosenkarka we wpisie. I życzyła polskim tenisistkom sukcesów podczas Wimbledonu.

Z lektury komentarzy pod nowym postem można wywnioskować, że fani gwiazdy nie mają jej za złe drobnej wpadki. "Wszystkie tenisistki Panią znają i kochają. Maryla rządzi!", "Myślę, że dziewczyny cieszą się z pozdrowień. Takie pomyłeczki nie mają znaczenia", "Występ był cudowny, Pani Marylo, a pomyłki się zdarzają każdemu", "Takie wpadki to nic ważnego w porównaniu z Pani dorobkiem i energią" - czytamy.

Rakieta od Świątek

Maryla Rodowicz jest fanką tenisa. Przez lata sama uprawiała ten sport. Gdy w grudniu ubiegłego roku świętowała 80. urodziny, Iga Świątek podarowała jej podpisaną rakietę tenisową. "Jeszcze nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło. Odwiedziła mnie Iga Świątek z Darią Abramowicz [psycholożka i przyjaciółka Świątek - red.]. Stałam jak słup soli i nie byłam w stanie wykrztusić dwóch zdań" - wspominała artystka we wpisie, do którego dołączyła zdjęcie z utytułowaną tenisistką.

Rodowicz w dalszej części wpisu o niezapowiedzianej wizycie Świątek podkreśliła, że jest jej kibicką. "Ta sama Iga, dla której zarywam noce, do której krzyczę (do telewizora): 'koncentracja, k...a, Iga, koncentracja!'. To był najpiękniejszy prezent ever" - napisała piosenkarka.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MuzykaTenisMaja Chwalińska
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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