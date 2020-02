Był człowiekiem Mariusza Kamińskiego i współtwórcą CBA, teraz ma bronić "agenta Tomka"

Pełnomocnikiem przebywającego w areszcie Tomasza Kaczmarka ma być Martin Bożek - poinformowała w poniedziałek "Gazeta Wyborcza". Miał on stwierdzić, że "to jego obowiązek jako prawnika i obywatela". Obecnie Bożek prowadzi kancelarię prawną w Kozienicach, ale w przeszłości był wysokim rangą pracownikiem CBA i bliskim współpracownikiem Mariusza Kamińskiego.

Bożek: znam kulisy operacji przeciwko byłemu prezydentowi. Uważam, że relacja Kaczmarka jest wiarygodna

W rozmowie z "Wyborczą" Bożek tłumaczył, dlaczego zdecydował się reprezentować byłego agenta CBA i byłego posła PiS. Przekazał, że sam zgłosił się do Katarzyny Kaczmarek z propozycją reprezentowania jej męża, bo - jak stwierdził, "to jego obowiązek jako prawnika i obywatela". "Znam kulisy operacji przeciwko byłemu prezydentowi Kwaśniewskiemu, o której mówi Tomasz Kaczmarek. Uważam, że jego relacja jest wiarygodna, a to, że został teraz aresztowany, jest próbą zamknięcia mu ust" - wskazywał Bożek, nawiązując do informacji ujawnionych przez Kaczmarka w styczniu w "Superwizjerze" TVN.