Marta Warchoł: nie zasprejujecie nas. Homofobiczna akcja przerodziła się w manifest poparcia dla osób LGBT

Kilka dni temu w sieci pojawiło się nagranie starszego mężczyzny zamazującego sprejem wizerunki całujących się par jednopłciowych. W odpowiedzi na ulicach Warszawy spontanicznie zorganizowano kilka akcji wspierających osoby LGBT.

Z okazji przypadającego w czerwcu Miesiąca Dumy LGBT na okładkach najświeższego wydania magazynu "Vogue Polska" (dwóch do wyboru) pojawiły się zdjęcia całujących się par jednopłciowych. Czerwcowy numer promowały rozwieszone na mieście plakaty z obiema okładkami. I właśnie te plakaty - a konkretnie te przy ul. Mokotowskiej w Warszawie - postanowił 29 maja zamazać sprejem starszy mężczyzna, którego na gorącym uczynku przyłapała przechodząca obok spacerowiczka.

"Zwróciłam się do tego mężczyzny z pytaniem: dlaczego pan to robi? A on się nie odezwał, więc [...] zaczęłam go nagrywać i po raz kolejny zadałam pytanie: czemu pan to zamazuje? Mężczyzna [...] udawał, że nie widzi i nie słyszy mnie, robił dalej swoje. Bałam się podejść bliżej, bo ulica była pusta i nie wiedziałam, co może zrobić, czy zaraz mnie nie potraktuje tym sprejem" - relacjonuje sytuację portalowi NOIZZ.pl Marta Pajor. Wandal wkrótce oddalił się, jak gdyby nigdy nic, ale świadkini zdarzenia wrzuciła nagranie do internetu. W mediach społecznościowych zawrzało.

Mężczyzna zamazujący plakaty w akcie homofobii Instagram

W odpowiedzi na homofobiczną akcję reporterka TVN24 Marta Warchoł zapozowała do zdjęcia, całując się ze swoją partnerką na tle zniszczonych plakatów. Fotografię umieściła na swoim koncie na Instagramie, opatrując ją podpisem: "To się nie uda. Nie zasprejujecie nas - osób nieheteronormatywnych. [...] w centrum grasuje senior-homofob. W centrum stolicy kraju w Europie. Jak wiele nienawiści zostało wpompowanych w Polaków przez ostatnie lata? I jak długo mamy jeszcze obserwować tego konsekwencje? [...] My nie planujemy się poddawać i Wy też nie pozwólcie, żeby ktoś Was stłamsił".

Gest sprzeciwu wobec homofobicznej akcji Instagram

A ty całuj mnie

Gest dziennikarki poparła Kampania Przeciw Homofobii. Zainspirował on też aktywistę Miko Czerwińskiego do zorganizowania spontanicznego happeningu "A ty całuj mnie - kiss in protest". W opisie wydarzenia na Facebooku organizator napisał: "Nie wiem jak wy, ale ja chcę okazywać uczucia w mieście, w którym żyję. Chcę móc pocałować osobę tej samej płci. I żaden sprej tego nie zakryje". Pod tymi słowami symbolicznie podpisało się kilkadziesiąt par, które w poniedziałkowy wieczór fotografowały swoje pocałunki na tle pomazanych plakatów. Wśród nich znalazły się również Julia Sobczyńska, finalistka programu "Top Model", i jej partnerka Judyta Mliczek. To właśnie one zaproszone zostały przez "Vogue Polska" na sesję, której efektem była jedna z okładek czerwcowego wydania magazynu.

Julia Sobczyńska i jej partnerka na tle zamazanych plakatów Instagram

Oryginalna okładka "Vogue Polska" z Julią Sobczyńską i jej partnerką Instagram

Studenci w sukniach ślubnych pod Pałacem Prezydenckim

Happening Czerwińskiego tonie jedyna tak wyrazista akcja sprzeciwiająca się homofobicznemu działaniu starszego mężczyzny. Ulicami Warszawy przeszła też grupa studentek i studentów w sukniach ślubnych. - My również uznaliśmy, że musimy zareagować na ataki na okładkę "Vogue" - mówi "Gazecie Wyborczej" Bartek Kiełbowicz, odpowiedzialny m.in. za podmienianie etykiet w sklepach sieci Leroy Merlin i Auchan, które po inwazji Rosji na Ukrainę nadal prowadziły działalność na terytorium agresora. We wtorek po południu on i jego podopieczni z pracowni rysunku warszawskiej ASP włożyli suknie ślubne i przeprowadzili swój “marsz wolności i swobody” m.in. pod Zachętą, ministerstwem kultury i Pałacem Prezydenckim. Pomysłodawczynią tym razem była jednak studentka Pola Rutkiewicz, która na stołecznych łamach "Wyborczej" tłumaczy: - Początkowo chodziło o promocję naszej wystawy końcoworocznej pod tytułem "Bal" i manifestację wolności. Tego, że każdy powinien mieć prawo ubierać się tak jak chce, co nie jest takie oczywiste w naszym kraju. Po wczorajszej akcji z cenzurą plakatów "Vogue" uznaliśmy, że ta akcja nabiera dodatkowego kontekstu i staje się tym ważniejsza. Nie zgadzamy się na życie w homofobicznym kraju.

W najnowszym raporcie międzynarodowego stowarzyszenia osób LGBT ILGA-Europe Polska pod względem sytuacji prawnej lesbijek, gejów, osób bi-, inter- i i transseksualnych wypadła najgorzej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, i to już trzeci rok z rzędu.

Autor:bc//mro

Źródło: NOIZZ.pl, TVN24