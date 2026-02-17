Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Nasze oczekiwania nie mają granic". Czy Marta Nawrocka powinna milczeć?

|
Marta Nawrocka
Marta Nawrocka
Źródło: Leszek Szymański/PAP
Pierwsza dama Marta Nawrocka udzieliła wywiadu TVN24. I rozpętała się burza. Jedni rzucili się do krytyki. Inni zaczęli chwalić. Skąd ten spór? Odpowiedzi szukamy w rozmowach z politolożkami i naukowczyniami.
Artykuł dostępny w subskrypcji

Finansowanie in vitro, aborcja, hejt w internecie. W wyemitowanym w sobotę 14 lutego wywiadzie dla TVN24 (do obejrzenia w TVN24+) Marta Nawrocka zmierzyła się z pytaniami, które mogły być dla niej niewygodne

To jednak nic w porównaniu z emocjami, które od prawa do lewa zawładnęły polskim internetem zaraz po emisji tej rozmowy. Część internautów nawoływała, by Nawrocka więcej już publicznie nie mówiła. Część chwaliła ją za odwagę i stanięcie do rozmowy z dziennikarką TVN24.

OGLĄDAJ: Prośba o "inny zestaw pytań" i wymowne milczenie. Na jakie pytania nie chciała odpowiedzieć prezydentowa?
1702_nawrocka_2

Prośba o "inny zestaw pytań" i wymowne milczenie. Na jakie pytania nie chciała odpowiedzieć prezydentowa?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

O co poszło? Głównie o sprawy fundamentalne i reakcję Nawrockiej na pytania o aborcję i osobiste z nią doświadczenia, o finansowanie in vitro z publicznych pieniędzy czy zawetowany przez prezydenta dokument DSA, czyli nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wdrażającą unijny Akt o Usługach Cyfrowych.

Najdonośniej wybrzmiał komentarz Natalii Waloch w "Wysokich Obcasach" ("Gazeta Wyborcza"). Jego autorka wyraziła pogląd, że Marta Nawrocka powinna "zamilknąć". Stwierdziła, że dając taką "radę", "robi wyjątek jako feministka". Zapewniła, że "nie ma żadnej przyjemności w krytykowaniu pierwszej damy", ale "oglądanie wywiadu sprawiło jej ogromną przykrość" z powodu "uczucia zażenowania" odczuwanego, gdy "człowiek nie wierzy w to, co widzi".

Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Teheran, Iran. Panorama miasta, widok na miasto
Druga runda rozmów USA-Iran. Uzgodniono "zasady przewodnie"
Świat
imageTitle
Włochy i Kanada świętują złoto w łyżwiarstwie szybkim. Szok w Holandii
EUROSPORT
meta media społecznościowe
Hiszpania kontra media społecznościowe. "Bezkarność tych gigantów musi się skończyć"
BIZNES
Krowy, rolnictwo, hodowla
Wysoko nad Ziemią nam służy, przy powierzchni nas zabija
METEO
Wysypisko śmieci (zdj. ilus)
30 ton nielegalnych odpadów na działce. Akt oskarżenia
Łódź
CBŚP rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowania (zdj. ilustracyjne)
Blisko osiem miliardów z SAFE. Wiemy, co chce kupić policja
Jan Piotrowski
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
AfD "organizacją prawicowo-ekstremistyczną". Decyzja kolejnego landu
Świat
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zabarykadował się w mieszkaniu, groził kobiecie. Policja weszła siłowo
WARSZAWA
Ryszard Majdzik
Radny nazwał aktywistkę "tęczówką-zboczeniówką". Jest prawomocny wyrok
Kraków
imageTitle
Francja złota w sztafecie. Stracona szansa Polaków
EUROSPORT
Elektrownia Kozienice - Blok B11
Inwestycja za ponad 7 miliardów złotych. Ruszyła budowa
BIZNES
imageTitle
Faworyci zgodni w olimpijskim turnieju hokeja
EUROSPORT
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety w domu jednorodzinnym, policja zatrzymała 54-latka
Łódź
Od lewej: adwokat Maciej Relewicz i oskarżony Łukasz Sz.
"Dla oskarżonego była to zabawa. Dla strusia walka o życie". Ptak konał dwa dni
shutterstock_2604005293
Insulinooporność to nie tylko cukrzyca. AI ujawnia jej powiązanie z rakiem
Zdrowie
kot leżący na lewym boku shutterstock_2317362029
"Koty funkcjonują na wyższym poziomie"
METEO
Paweł Poncyljusz
Kłótnia o SAFE. O tej spółce mówi się najwięcej. Co o niej wiemy
Gabriela Sieczkowska
operacja szpital shutterstock_633360893
Transplantacja "łóżko w łóżko". Decyzja matki i technologia zmieniły życie rodziny
Piotr Wójcik
Ewakuowali mężczyznę z pożaru
"Nic nie widzę, dawaj na górę". Musieli działać bardzo szybko
WARSZAWA
Waldemar Żurek i Waldemar Żurek
Jest zielone światło dla reformy Państwowej Inspekcji Pracy
BIZNES
Siertołowo
Wybuch w jednostce wojskowej w Rosji
Świat
Hillary Clinton pokazała, że zwycięstwo kobiety w wyborach prezydenckich w USA jest możliwe
Hillary Clinton o aktach Epsteina. Oskarża administrację Trumpa o "ciągłe tuszowanie" sprawy
Świat
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Adani inwestuje 100 miliardów w rozwój AI. Notowania spółki w górę
BIZNES
Wielka awantura po meczu Radomiak Radom - Korona Kielce
Kibic urzędnik stracił pracę. Rzucał butelkami podczas meczu
WARSZAWA
Sprawa zabójstwa Anny Prus nadal nierozwiązana
Sprawa zabójstwa Anny Prus. Archiwum X szuka świadków zbrodni
Trójmiasto
Warszawa, 17.02.2026. Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski (P) i dyrektor NASK Radosław Nielek (L) podczas konferencji prasowej "Podpisanie porozumienia pomiędzy GIS a NASK ws. przeciwdziałania dezinformacji medycznej"
"Naszym zadaniem jest jak najszybsze wykrywanie fałszywek". GIS i NASK przeciw dezinformacji
Anna Bielecka
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Tramwaj ciągnął dziecko, czterolatek nie przeżył. Motorniczy skazany
Alicja Glinianowicz
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Afera z maturą kosztowała go stanowisko. Powiat ma nowego starostę
Najnowsze
Śnieg z deszczem, śnieg
Ciepło wtargnie z dużą siłą. Czeka nas odwilż
METEO
Shein - nic prostszego
Lalki erotyczne i uzależniające systemy. Postępowanie przeciwko Shein
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica