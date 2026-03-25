Marta Nawrocka w Białym Domu. "Nasza odpowiedź powinna być wspólna"

Marta Nawrocka na szczycie Kształtujemy Razem Przyszłość w Białym Domu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwsza dama USA Melania Trump zorganizowała w Waszyngtonie dwudniowy szczyt inicjatywy Kształtujemy Razem Przyszłość (Fostering the Future Together).

Marta Nawrocka była jedną z 45 zaproszonych pierwszych dam i pierwszych dżentelmenów. We wtorek na szczycie wystąpiły między innymi Ołena Zełenska z Ukrainy oraz żona premiera Izraela Sara Netanjahu. Polska pierwsza dama w Białym Domu pojawiła się w środę.

Inicjatywa Trump poświęcona jest edukacji z użyciem najnowszego technologii, w tym sztucznej inteligencji. Zostało to podkreślone podczas środowego rozpoczęcia obrad w Białym Domu, gdy wyszła ona do zgromadzonych w Białym Domu u boku robota humanoidalnego.

Nawrocka o bezpieczeństwie w sieci

Marta Nawrocka zajęła przy stole miejsce u boku pierwszej damy Francji Brigitte Macron, która siedziała koło Melanii Trump.

W swoim przemówieniu pierwsza dama zauważyła, że choć młodzi ludzie spędzają w sieci bardzo dużo czasu, "często nie mają jeszcze narzędzi, aby właściwie rozpoznawać zagrożenia." - Mówimy o cyberprzemocy, uzależnieniach, niebezpiecznych kontaktach, ale również o manipulacji informacją czy utracie poczucia prywatności. To są realne doświadczenia młodych ludzi - mówiła Nawrocka.

- W Polsce również obserwujemy te zjawiska i widzimy, jak istotne jest wzmacnianie świadomości dzieci oraz wsparcie rodziców i nauczycieli w tym obszarze - powiedziała. Jak dodała, "często najmłodsi są już online, zanim my, dorośli, jeszcze jesteśmy w pełni przygotowani, aby je bezpiecznie poprowadzić".

Zwróciła przy tym uwagę, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych w sieci powinna spoczywać również "po stronie twórców technologii, którzy powinni uwzględniać dobro najmłodszych już na etapie projektowania swoich rozwiązań". - Bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym nie może być dodatkiem, musi być jego fundamentem - mówiła.

"Technologia może utrwalić nierówności zamiast je zmniejszać

Pierwsza dama oceniła również, że wykorzystanie najnowszych technologii w procesie edukacji pozwala na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży. - Technologia daje nam narzędzia, które jeszcze niedawno były nieosiągalne. Może otwierać dostęp do edukacji niezależnie od miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej czy zaplecza rodzinnego. Może wspierać indywidualne tempo nauki i pomagać odkrywać talenty - mówiła.

Marta Nawrocka w Białym Domu Źródło: TVN24

Podkreśliła jednak w tym kontekście, że "sam dostęp do urzędów czy internetu nie wystarcza", a ważną rolę grają kompetencje cyfrowe. - Umiejętność krytycznego myślenia, świadomego korzystania z informacji, rozumienia mechanizmów działania technologii, umiejętność tworzenia, a nie konsumpcja treści - wymieniała.

Nawrocka oceniła, że zadbanie o rozwój kompetencji cyfrowych jest kluczowe, gdyż w innym wypadku "technologia może utrwalić nierówności zamiast je zmniejszać".

Zaznaczyła przy tym, że najnowsze technologie są "wyzwaniem, które mają charakter globalny". - Technologie nie znają granic, dlatego nasza odpowiedź również powinna być wspólna. Współpraca i wymiana doświadczeń są dziś kluczowe. Wierzę, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu możemy stworzyć środowisko cyfrowe, które będzie jednocześnie bezpieczne i sprawiedliwe - powiedziała.