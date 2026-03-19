Melania Trump zaprasza pierwsze damy do Waszyngtonu. Wymieniono Polskę

Pierwsza dama USA Melania Trump organizuje w Waszyngtonie szczyt inicjatywy Fostering the Future Together [Razem na rzecz Przyszłości - red.] z udziałem przedstawicieli 45 krajów i 28 przedsiębiorstw technologicznych - podało w czwartek jej biuro. Na wydarzenie zaproszone są pierwsze damy i pierwsi dżentelmeni.

Wśród krajów, z których zaproszono gości, wymieniona jest Polska. Według medialnych doniesień, do Waszyngtonu wybiera się pierwsza dama Marta Nawrocka. Do tej pory Pałac Prezydencki nie wydał w tej sprawie oficjalnego komunikatu.

Inauguracyjne spotkanie odbędzie się 24 marca w Departamencie Stanu, zaś szczyt zakończy się następnego dnia w Białym Domu.

Inicjatywa Melanii Trump

Fostering the Future Together to "światowa koalicja krajów, której celem jest wspieranie dzieci poprzez edukację i technologię" - czytamy. Biuro przypomniało, że Melania Trump przedstawiła swoją wizję utworzenia nowego podmiotu podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Na stronie Białego Domu czytamy również, że zbliżający się marcowy szczyt będzie dotyczył m.in. bezpieczeństwa dzieci w sieci, w tym w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, a także sposobów na wykorzystanie zaawansowanych technologii w edukacji najmłodszych.

W inicjatywie oprócz Polski uczestniczą też między innymi: Francja, Panama, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Litwa, Nigeria, Paragwaj, Arabia Saudyjska, Aruba, Maroko, Kenia i Izrael - wynika z komunikatu biura pierwszej damy USA.

Branżę technologiczną w trakcie szczytu będą reprezentować m.in.: OpenAI, Microsoft, xAI, Meta, Palantir Adobe, Google i Zoom Communications.

Opracowała Aleksandra Sapeta