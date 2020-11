Referendum w sprawie aborcji? "Już się odbyło na ulicach i odbywa się teraz"

Brutalność policji jest efektem bezprawności działań policji i zachęcania do tej bezprawności, przyzwolenia na bezkarność - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 jedna z liderek Strajku Kobiet Marta Lempart, odnosząc się do działań mundurowych podczas sobotniego protestu. Pytana, czy uważa, że powinno odbyć się referendum w sprawie prawa aborcyjnego, stwierdziła, że ono "już się odbyło na ulicach i odbywa się teraz".

"Policja, całkowicie wykonując rozkazy polityczne, zrezygnowała z przestrzegania prawa"

Do działań policji w czasie sobotniej manifestacji Lempart odniosła się w "Kropce nad i" w TVN24. Stwierdziła, że "brutalność policji jest efektem bezprawności działań policji i zachęcania do tej bezprawności, przyzwolenia na bezkarność". - To, co widzieliśmy, to była przemoc policyjna, szczególnie ci ludzie, którzy byli zamknięci w kotle na (ulicy - red.) Waryńskiego i byli gonieni z pałami, gazowani. Zresztą jak wiemy, doszło wtedy do wtargnięcia na teren Politechniki Warszawskiej, o czym dzisiaj wypowiedział się rektor politechniki - zwracała uwagę. - Policja, całkowicie wykonują rozkazy polityczne, zrezygnowała z przestrzegania prawa - oceniła.