Marta Kubacka wraca do zdrowia. Lekarze wszczepili jej specjalny defibrylator

Marta Kubacka, żona najlepszego polskiego skoczka narciarskiego minionego sezonu, w marcu trafiła do szpitala w ciężkim stanie - lekarze walczyli o jej życie i się udało. Ma wszczepiony specjalny defibrylator, który przypomina rozrusznik serca. Marta Kubacka w domu dochodzi do zdrowia po poważnych problemach kardiologicznych. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"Lista osób, którym należą się podziękowania jest długa" - pisze w internecie Marta Kubacka, żona znanego skoczka. "Blizny, blizny jedne z nielicznych, które mam na swoim ciele. Prawda jest taka, że gdyby nie one, mnie na tym świecie już by nie było" – napisała pod jednym ze zdjęć.

Marta Kubacka w marcu trafiła do szpitala z bardzo poważnymi problemami kardiologicznymi. Dziś podkreśla, że powrót do zdrowia był możliwy dzięki sztabowi ludzi i ich pracy.

Dawid Kubacki rezygnuje z zawodów

To wtedy Dawid Kubacki wycofał się z zawodów w Vikersund, a swoich kibiców poinformował, że stan zdrowia jego żony jest ciężki, że lekarze walczą o jej życie. - Użył potem w wywiadzie takiego słowa, że to była "ewakuacja", bo właściwie trzeba było spakować się z minuty na minutę, znaleźć błyskawicznie samolot, który leci z Oslo do Krakowa i pojechać do żony, która przebywała w szpitalu – mówi dziennikarz Eurosportu Kacper Merk.