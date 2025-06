Marsze równości we Wrocławiu i Gdańsku. "Chcemy, żeby wszyscy byli szczęśliwi"

"Każdy z nas musi mieć pewność, że miasto jest przestrzenią gdzie spotykają się różne poglądy i osoby, ale łączy nas pokojowe współżycie" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Pride Month (Miesiąc Dumy, nazywany również Miesiącem Dumy osób LGBT+) obchodzony jest przez cały czerwiec na całym świecie. Podczas Pride Month organizowane są liczne wydarzenia promujące równość takie jak: festiwale, marsze i parady równości, koncerty czy prelekcje.

Parada Równości w Warszawie w 2024 roku Źródło: PAP

17. Wrocławski Marsz Równości

17. Wrocławski Marsz Równości wyruszył po godzinie 14 z Placu Wolności. Przemarsz przejdzie ulicami: Krupnicza, Jana Pawła, Kazimierza Wielkiego, Piotra Skargi, Świdnicka i powróci na Plac Wolności.

Reporterka Olga Mildyn powiedziała na antenie TVN24, że ze sceny padło hasło "Chcemy, żeby wszyscy byli szczęśliwi". - Właśnie z takim hasłem na ustach będą maszerować wszyscy ci, którzy zebrali się na Placu Wolności - dodała.

- Dla mnie jako mamy jest to bardzo emocjonujący moment. Nasz syn jest gejem, bardzo go kochamy i przed chwilą zrobił nam taką niespodziankę i oświadczył się swojemu chłopakowi. Bardzo byśmy chcieli, żeby mogli w Polsce wziąć ślub i żebyśmy mogli naszemu dziecku wyprawić w Polsce wesele - powiedziała kobieta uczestnicząca w marszu.

"Chciałabym, żeby mój syn miał takie sama prawa jak ja miałam, gdy brałam ślub ze swoim mężem" Źródło: TVN24

Na Placu Wolności zorganizowano Miasteczko Równości, na którym można skorzystać m.in. z bezpłatnych porad prawnych czy odwiedzić stoiska organizacji wspierających prawa człowieka.

Wrocławianie poznali także krasnala Równiczka, który jak mówią organizatorzy, "jest znakiem, że Wrocław to miasto, które patrzy z odwagą w przyszłość i staje po stronie tych, którzy chcą żyć w świecie pełnym akceptacji. Nie tylko ozdabia miejską przestrzeń - on ją współtworzy".

Krasnal Równiczek we Wrocławiu Źródło: TVN24

Krzysztof Śmiszek wyjaśnił, że zbiórka pieniędzy na krasnala trwała dwa lata. - Jest to symbol, że to miasto jest dla każdego. Najważniejsze jest to, aby utrzymać debatę i dyskusję o mniejszościach, o prawach dla każdego - dodał.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Kultura Równości.

Jubileuszowy Marsz Równości w Trójmieście

O godzinie 16 ulicami Gdańska przejdzie X Trójmiejski Marsz Równości. Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać, że Gdańsk jest miastem otwartym, wspierającym i włączającym wszystkich mieszkańców.

Marsz Równości w Gdańsku ma przypomnieć o potrzebie prawnego usankcjonowania związków partnerskich. Marsz nie jest wyłącznie dla osób, które identyfikują się jako LGBTQ+ - informują organizatorzy - to spotkanie dla wszystkich, którym bliskie są prawa człowieka, godność i równość.

Uczestnictwo w marszu potwierdzili m.in. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra do spraw równości Katarzyna Kotula, prezydent Gdańska Agnieszka Dulkiewicz czy prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

14 czerwca parada równości odbędzie się także w Warszawie.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo