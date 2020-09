Marszałek Senatu u prezydenta. Rozmowy o ustawie, która podzieliła koalicję

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przyjechał we wtorek w południe do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem Andrzej Dudą. Rozmowy obu polityków mają dotyczyć ustawy o ochronie zwierząt, aktualnej sytuacji politycznej w kraju, ale również polityki międzynarodowej.

Wtorkowe spotkanie zostało zainicjowane przez marszałka Senatu. Tomasz Grodzki przyjechał do Pałacu Prezydenckiego w południe. Z prezydentem ma rozmawiać między innymi o ustawie o ochronie zwierząt , która po głosowaniu w Sejmie trafiła do Senatu. Najbliższe posiedzenie izby wyższej jest planowane na 29 i 30 września.

O spotkaniu marszałka Senatu z prezydentem Andrzejem Dudą mówił we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Paweł Mucha, prezydencki minister. - Będzie rozmowa o kwestiach związanych z procedowaniem tej ustawy, o trybie, o procesie legislacyjnym. (...) Co do tego, jakie pan prezydent będzie formułował uwagi, to przekonamy się po spotkaniu - przekazał.