Marszałek Senatu powołał zespół doradców. Sprawdzą zgodność ustaw z konstytucją

Do zakresu jego działania - czytamy na stronie Senatu - "należy sporządzanie na zlecenie Marszałka Senatu i Prezydium Senatu opinii w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw uchwalonych przez Sejm i przekazanych Senatowi, projektów ustaw wniesionych do Marszałka Senatu oraz ustaw ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, w odniesieniu do których są wątpliwości co do zgodności z Konstytucją".