Grodzki o słowach Pęka: jeżeli będzie powtarzał słowa o zdradzie, spotkamy się w sądzie

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odniósł się w środę do słów wicemarszałka Marka Pęka z PiS, który oskarżył go o "zdradę stanu". - Jeżeli zdradą ktoś nazywa opowiadanie się za jak najszybszym zakończeniem wojny i jak najostrzejszym potraktowaniem Rosji, to jest odwracanie kota ogonem - stwierdził Grodzki. I zagroził, że "jeżeli będzie to powtarzał, to spotkamy się w sądzie". "Marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu, który straszy mnie sądem przypomnę, że w sądzie czekają na niego już od ponad roku" - odpowiedział mu Pęk we wpisie na Twitterze.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) ocenił w poniedziałek, że wypowiedź marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w której przypisuje on odpowiedzialność Polsce za wspieranie reżimu Władimira Putina, "wypełnia znamiona zdrady polskiej racji stanu". Zaznaczył, że marszałek Grodzki musi odejść z funkcji, wniosek w tej sprawie w czwartek ma złożyć klub PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ: Terlecki o wniosku o odwołanie Grodzkiego. PiS zgłosi swojego kandydata

Grodzki grozi sądem, Pęk odpowiada

Marszałek Senatu, pytany w środę przez dziennikarzy w Senacie, co odpowie na słowa wicemarszałka Marka Pęka odparł, że jest to dla niego "niezwykle obraźliwe". - Jeżeli zdradą ktoś nazywa opowiadanie się za jak najszybszym zakończeniem wojny i za jak najostrzejszym potraktowaniem Rosji, to jest typowe odwracanie kota ogonem - odpowiedział marszałek Senatu. - Jeżeli będzie to powtarzał, spotkamy się w sądzie - dodał.

Grodzki zwrócił uwagę, że wciąż nie złożono wniosku o jego odwołanie. - Po drugie radziłbym tej partii się zastanowić, czy w świetle wczorajszych decyzji rządu nie powinni mi przyznać racji. Będzie wniosek, będziemy go rozpatrywać oczywiście zgodnie z regulaminem Senatu - powiedział. Jak dodał, cieszy się, że jego dość ostre wypowiedzi wywarły jednak skutek.

Wypowiedź marszałka Senatu spotkała się z szybką reakcją wicemarszałka Pęka. "Marszałkowi Grodzkiemu, który straszy mnie sądem przypomnę, że w sądzie czekają na niego już od ponad roku, a dokładnie od 374 dni" - ripostował na Twitterze Pęk. Nawiązał do wniosku o uchylenie immunitetu Grodzkiemu, który od ponad roku nie został rozpatrzony.

- Jeżeli coś jest wprost sprzeczne z polską racją stanu, to można to określić, jako zdradę polskiej racji stanu, więc ja nie widzę, skąd nagle te groźby marszałka Grodzkiego - mówił później na konferencji prasowej w Sejmie wicemarszałek Pęk. - Jestem zdziwiony, że za każdym razem, jak ktoś mówi panu marszałkowi wprost coś mocno i zdecydowanie, to pan marszałek od razu straszy sądem - dodał.

Grodzki grozi sądem Pękowi. "Nie rozumiem skąd nagle te groźby" TVN24

"Skandaliczna wypowiedź" i wniosek o odwołanie marszałka Grodzkiego

W piątek Grodzki zamieścił na Twitterze nagranie, skierowane do Rady Najwyższej Ukrainy, w którym m.in. przepraszał, że "niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś" i że "nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów". - W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi - mówił marszałek Senatu.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zwrócił się po ukraińsku do Rady Najwyższej Ukrainy Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień później wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) poinformował, że senatorowie jego ugrupowania złożą wniosek o odwołanie Grodzkiego z funkcji marszałka za jego - jak ocenił - "skandaliczną wypowiedź o finansowaniu przez Polskę zbrodniczego reżimu Putina". Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) zapowiedział zaś, że w czwartek odbędzie się posiedzenie senackiego klubu PiS i po zebraniu podpisów złożony zostanie wniosek o odwołanie Grodzkiego ze wskazaniem Pęka jako kandydata na marszałka Senatu.

Autor:momo/ tam

Źródło: PAP, TVN24