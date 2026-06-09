Polska Włodzimierz Czarzasty tłumaczy znaczenie przypinki. "Jestem maniakiem ornitologiem" Kamila Grenczyn |

Czarzasty: jak wiecie państwo, jestem maniakiem ornitologiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Na konferencji prasowej w Sejmie Włodzimierz Czarzasty został zapytany o noszoną przez niego na marynarce przypinkę w kształcie sowy. - Jak wiecie państwo, jestem maniakiem ornitologiem. Jestem członkiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków - powiedział.

- Sowa, którą dzisiaj noszę, jest moim marzeniem o mądrości. Nie wiem, czy się spełni - zażartował marszałek.

Dopytywany, czy będzie to jego "stała towarzyszka przy pracy", Czarzasty zaprzeczył i skwitował: - Różne są ptaki po prostu, ale każdy ma swoje zajawki.

Włodzimierz Czarzasty Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Czarzasty: miałem iść na ornitologię

Marszałek o swojej ornitologicznej pasji mówił już niejednokrotnie. Między innymi w listopadzie ubiegłego roku w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Mateuszem Półchłopkiem. - To taka pasja niesłychana. Miałem iść na ornitologię. Nie poszedłem, dlatego że biologia w liceum była tak prowadzona, że jakoś mnie od tej ornitologii odstręczyła (...). Ostatecznie trafiłem na politologię na Uniwersytecie Warszawskim - opowiadał.

Jak wówczas wyznał, "zbiera różne rzeczy z ptakami". - Zbieram talerze z ptakami, szczególnie z rysunkami z epoki wiktoriańskiej - podał jako przykład Czarzasty.

- Kubki zbieram też seriami różne z ptakami. Mam w domu gdzieś ze dwa tysiące książek o ptakach - wyliczał.

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Nowe zasady rozliczania kilometrówek

Czarzasty był też pytany o obowiązujące od tego roku nowe zasady rozliczania tak zwanych kilometrówek i czy według niego samo zmniejszenie limitu kilometrów miesięcznie to nie za mało. Jak przekazał, "wiedza na temat kilometrówek, która jest w tej chwili dostępna, jest za 2025 roku". To właśnie na koniec grudnia marszałek Sejmu podpisał zmianę zarządzenia dotyczącego funkcjonowania i finansowania biur poselskich.

- W związku z tym uważam, że te rozwiązania spowodują transparentność, jeżeli chodzi o kilometrówki i w sposób bardzo rozsądny i racjonalny w ogóle ograniczą możliwość takiego wydawania środków, który będzie przez opinię publiczną kwestionowany - ocenił marszałek.

Czarzasty dodał też, że "będziemy mieli pierwsze dane pod koniec czerwca, a następne dane - tak jak zwykle - pod koniec tego roku i w następnym roku w styczniu".

Z początkiem tego roku - zgodnie z decyzją marszałka Sejmu - w życie weszły nowe zasady rozliczania przez posłów kosztów używania prywatnych samochodów. Przewidują one między innymi obowiązek prowadzenia rejestru przejazdów poza okręgiem wyborczym z podaniem tras, dat i liczby kilometrów oraz zaostrzają zasady rozliczania najmu długoterminowego pojazdów.

W zmienionym zarządzeniu napisano, że każdy poseł korzystający z samochodu prywatnego (w tym na podstawie umowy użyczenia lub podobnej) otrzyma ryczałt w ramach kwoty na prowadzenie biura, a nie dodatkowych pieniędzy na przejazdy realizowane w granicach okręgu wyborczego - do limitu 1500 kilometrów miesięcznie.

Stawki za kilometr odpowiadają stawkom określonym w przepisach o delegacjach krajowych, czyli w chwili obecnej 1,15 zł lub 0,89 zł za kilometr - w zależności od pojemności silnika.

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