Czarzasty reaguje na apel Nawrockiego. "Posłużę się słowami pana prezydenta"

Polska

Czarzasty do Nawrockiego: może niech pan konsultuje swoje projekty ustaw z Sejmem
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odpowiedział na apel Karola Nawrockiego, aby rząd konsultował z nim inicjatywy ustawodawcze. - Może niech pan, panie prezydencie, konsultuje własne projekty z Sejmem już na wczesnym etapie prac. Takie działania usprawniłyby proces legislacyjny, a przede wszystkim służyłyby obywatelom - stwierdził.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał jedenaście ustaw, a zawetował dwie: nowelizację Kodeksu wyborczego, a także nowe przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaakceptował m.in. zmiany w prawie o ruchu drogowym i ustawę podwyższającą podatki dla banków. Po raz kolejny zaapelował do rządu o konsultowanie z nim inicjatyw ustawodawczych.

"Prezydent apeluje do marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej" - napisano w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

"Prezydent uprawia gangsterkę polityczną"
Czarzasty do Nawrockiego: łatwo powiedzieć, panie prezydencie

O ten apel Nawrockiego został zapytany w sobotę marszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

- Pozwolicie państwo, że posłużę się w tym momencie słowami pana prezydenta w tej sprawie. Może niech pan, panie prezydencie, konsultuje własne projekty z Sejmem już na wczesnym etapie prac. Takie działania usprawniłyby proces legislacyjny, a przede wszystkim służyłyby obywatelom - powiedział.

- Łatwo (było) to powiedzieć dwa dni temu, panie prezydencie, do rządu - mówiąc, żeby rząd z panem wcześniej konsultował. Chciałem panu powiedzieć, że równie łatwo jest mi powiedzieć te słowa do pana - kontynuował Czarzasty.

 - Niech pan konsultuje przedtem ustawy z Sejmem, to może będą lepiej wypracowane i nie będzie trzeba nad nimi (w nich - red.) uzupełniać tak dużo materiałów - dodał.  

"Odniosę się wtedy, kiedy przyjdzie właściwy czas"

Następnie marszałek Sejmu odniósł się do konkretnych decyzji prezydenta, między innymi weta w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

- Jeżeli pan uznał, że powołanie następnego parku narodowego może poczekać 20 lat, jeżeli pan uznał, że powołanie młodych osób na stopień oficerski i na sędziów może być odłożone na czas nieokreślony, to ja do pana wczorajszego apelu do mnie odniosę się wtedy, kiedy przyjdzie właściwy czas - powiedział Czarzasty.

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Karol Nawrocki Włodzimierz Czarzasty Sejm Rząd Lewica
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica