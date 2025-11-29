Czarzasty reaguje na apel Nawrockiego. "Posłużę się słowami pana prezydenta"

Czarzasty do Nawrockiego: może niech pan konsultuje swoje projekty ustaw z Sejmem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał jedenaście ustaw, a zawetował dwie: nowelizację Kodeksu wyborczego, a także nowe przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaakceptował m.in. zmiany w prawie o ruchu drogowym i ustawę podwyższającą podatki dla banków. Po raz kolejny zaapelował do rządu o konsultowanie z nim inicjatyw ustawodawczych.

"Prezydent apeluje do marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej" - napisano w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Czarzasty do Nawrockiego: łatwo powiedzieć, panie prezydencie

O ten apel Nawrockiego został zapytany w sobotę marszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

- Pozwolicie państwo, że posłużę się w tym momencie słowami pana prezydenta w tej sprawie. Może niech pan, panie prezydencie, konsultuje własne projekty z Sejmem już na wczesnym etapie prac. Takie działania usprawniłyby proces legislacyjny, a przede wszystkim służyłyby obywatelom - powiedział.

- Łatwo (było) to powiedzieć dwa dni temu, panie prezydencie, do rządu - mówiąc, żeby rząd z panem wcześniej konsultował. Chciałem panu powiedzieć, że równie łatwo jest mi powiedzieć te słowa do pana - kontynuował Czarzasty.

- Niech pan konsultuje przedtem ustawy z Sejmem, to może będą lepiej wypracowane i nie będzie trzeba nad nimi (w nich - red.) uzupełniać tak dużo materiałów - dodał.

"Odniosę się wtedy, kiedy przyjdzie właściwy czas"

Następnie marszałek Sejmu odniósł się do konkretnych decyzji prezydenta, między innymi weta w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

- Jeżeli pan uznał, że powołanie następnego parku narodowego może poczekać 20 lat, jeżeli pan uznał, że powołanie młodych osób na stopień oficerski i na sędziów może być odłożone na czas nieokreślony, to ja do pana wczorajszego apelu do mnie odniosę się wtedy, kiedy przyjdzie właściwy czas - powiedział Czarzasty.

OGLĄDAJ: TVN24 HD