Marszałek Sejmu rozmawiał z przewodniczącą litewskiego parlamentu

"Łączy nas wiele wspólnych zagadnień, w tym oczywiście sytuacja geopolityczna, która bardzo zajmuje i martwi. Wojna w Ukrainie, rosyjskie i białoruskie ataki hybrydowe, sytuacja na granicy – to wszystko jest skomplikowane i stanowi wyzwanie, także w kontekście przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Musimy być gotowi, aby mierzyć się z tymi problemami, a dotykają one także innych krajów regionu, jak np. Estonia. Znaczenie ma tu także czynnik transatlantycki w kontekście wzmacniania wschodniej flanki NATO" – podkreślił w videorozmowie Szymon Hołownia , cytowany w komunikacie.

Szymon Hołownia zaznaczył także, że "budowa silnego ogólnoeuropejskiego fundamentu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa regionalnego. – Zrobię co w mojej mocy, by umacniać współpracę w ramach dyplomacji parlamentarnej". - Mamy bardzo silne więzi i musimy budować tyle mostów pomiędzy naszymi narodami ile to tylko możliwe - zaznaczył marszałek Sejmu.