Hołownia na Litwie: świat, który znamy do tej pory, kończy się na naszych oczach

Marszałek Sejmu: rozmawiam o wspieraniu Ukrainy i kwestiach bezpieczeństwa

Wskazał, że podczas rozmów podnoszono bardzo konkretne kwestie, m.in. ponowne sprawdzenie regulacji dotyczących transportu poszczególnych dóbr przez terytorium Polski, które wysyłane są z Litwy do Ukrainy. Dodał, że chodzi o przepisy unijne. Drugi temat, na który zwrócił uwagę marszałek, to kwestie bezpieczeństwa. - To pytanie o to, co więcej możemy zrobić, żeby nasze kraje współpracowały jeżeli chodzi o technikę wojskową, wspólne ćwiczenia, a także być może inne formy wspólnego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa - podkreślił. Hołownia zaznaczył, że Litwini bardzo poważnie podchodzą do zagrożenia, które może się pojawić. - Krytycznym miejscem jest tu przesmyk suwalski, który w politycznym myśleniu Litwinów jest w tej chwili jednym z najważniejszych miejsc - przyznał. Marszałek podkreślił, że obie strony rozmawiały o tym, jak przyspieszyć wzajemne relacje. Jak dodał, podnoszona była również kwestia organizacji zgromadzenia parlamentarnego Polski i Litwy. - Zobowiązałem się w rozmowie z panią marszałek Czmilyte-Nielsen, że jak najszybciej postaramy się zorganizować w Polsce spotkanie Trójkąta Lubelskiego na poziomie szefów parlamentów, bo jest to wyczekiwana inicjatywa - dodał.