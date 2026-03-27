Emocje w trakcie obrad Sejmu. "Proszę opuścić salę"

Czarzasty do Żurka: proszę opuścić salę

W trakcie popołudniowej części piątkowych obrad Sejmu poseł KO Konrad Frysztak przedstawiał sprawozdanie komisji administracji i spraw wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Po tym, jak Frysztak zakończył swoją wypowiedź, na sali plenarnej zrobiło się głośniej. Nagle marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się w kierunku galerii sejmowej, gdzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek udzielał wywiadu. - Halo? Państwo dziennikarze! Panie ministrze! - mówił marszałek Sejmu.

Następnie zwrócił się w stronę krzyczących posłów: - Proszę państwa, możecie przestać dyskutować? I ponownie przekierował uwagę na szefa MS: - Panie ministrze, udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową.

Część posłów zareagowała na słowa Czarzastego oklaskami i wiwatem. - Panie ministrze, proszę opuścić salę sejmową - zaapelował do Żurka marszałek. Minister opuścił galerię, a Sejm powrócił do dalszego porządku obrad.

Waldemar Żurek w Sejmie

Obrady Sejmu

W trakcie piątkowego posiedzenia Sejm przyjął rządowe projekty o obniżce cen paliw. Z kolei w głosowaniu nad odrzuceniem weta prezydenta dla nowelizacji Kodeksu postępowania karnego - koalicji rządzącej nie udało się uzyskać wymaganej większości 3/5 głosów, a tym samym weto zostało utrzymane.

W piątek Sejm zagłosował "za" zmianą regulaminu izby. Od teraz tylko premier będzie mógł zabierać głos w dowolnym momencie obrad Sejmu. Marszałek będzie mógł udzielić głosu poza kolejnością prezesowi NIK oraz szefowi kancelarii prezydenta, ale nie więcej niż raz w danym punkcie posiedzenia.

Posłowie PiS nowe zapisy regulaminu nazwali "Lex Bogucki". Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela (KO) odpowiedziała na ten zarzut, że Bogucki w ostatnich debatach sejmowych zabierał wielokrotnie głos, odbiegając przy tym od głównego tematu dyskusji.

