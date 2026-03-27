Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Emocje w trakcie obrad Sejmu. "Proszę opuścić salę"

|
Czarzasty do Żurka: proszę opuścić salę
Źródło: TVN24
W piątek koalicji rządzącej nie udało się odrzucić kolejnego prezydenckiego weta. Po zakończonym w tej sprawie głosowaniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek udzielał wywiadu na sejmowej galerii. W pewnym momencie przerwał mu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

W trakcie popołudniowej części piątkowych obrad Sejmu poseł KO Konrad Frysztak przedstawiał sprawozdanie komisji administracji i spraw wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności cywilnej oraz niektórych innych ustaw. 

Po tym, jak Frysztak zakończył swoją wypowiedź, na sali plenarnej zrobiło się głośniej. Nagle marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się w kierunku galerii sejmowej, gdzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek udzielał wywiadu. - Halo? Państwo dziennikarze! Panie ministrze! - mówił marszałek Sejmu. 

Następnie zwrócił się w stronę krzyczących posłów: - Proszę państwa, możecie przestać dyskutować? I ponownie przekierował uwagę na szefa MS: - Panie ministrze, udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową. 

Część posłów zareagowała na słowa Czarzastego oklaskami i wiwatem. - Panie ministrze, proszę opuścić salę sejmową - zaapelował do Żurka marszałek. Minister opuścił galerię, a Sejm powrócił do dalszego porządku obrad. 

W trakcie piątkowego posiedzenia Sejm przyjął rządowe projekty o obniżce cen paliw. Z kolei w głosowaniu nad odrzuceniem weta prezydenta dla nowelizacji Kodeksu postępowania karnego - koalicji rządzącej nie udało się uzyskać wymaganej większości 3/5 głosów, a tym samym weto zostało utrzymane

W piątek Sejm zagłosował "za" zmianą regulaminu izby. Od teraz tylko premier będzie mógł zabierać głos w dowolnym momencie obrad Sejmu. Marszałek będzie mógł udzielić głosu poza kolejnością prezesowi NIK oraz szefowi kancelarii prezydenta, ale nie więcej niż raz w danym punkcie posiedzenia. 

Posłowie PiS nowe zapisy regulaminu nazwali "Lex Bogucki". Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela (KO) odpowiedziała na ten zarzut, że Bogucki w ostatnich debatach sejmowych zabierał wielokrotnie głos, odbiegając przy tym od głównego tematu dyskusji. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Udostępnij:
Tagi:
Waldemar Żurek, Sejm, Włodzimierz Czarzasty
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica