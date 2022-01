Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie stawiła się na wezwanie NIK. Otrzymała karę pieniężną

Najwyższa Izba Kontroli nałożyła karę pieniężną na marszałek Sejmu Elżbietę Witek za to, że nie stawiła się na wezwanie NIK. Chodzi o kontrolę dotyczącą programu Polskie Szwalnie. - W przypadku dalszego uchylania się i niestawiennictwa na wezwanie kontrolerów zostanie rozważona kwestia złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - zapowiedziała Ewelina Słyk, dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK. - Żadnego zaproszenia nie otrzymałam. To jest próba zastraszenia marszałka Sejmu - oceniła Witek.

W środę do Najwyższej Izby Kontroli została zaproszona marszałek Sejmu Elżbieta Witek w związku z prowadzoną przez delegaturę w Szczecinie kontrolą, dotyczącą programu Polskie Szwalnie, który miał zapewnić dostępność maseczek ochronnych podczas pandemii. Do NIK - na przyszły tydzień - został wezwany także szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

- Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie pojawiła się dzisiaj na wezwanie Najwyższej Izby Kontroli celem przeprowadzenia przesłuchania - poinformował w środę rzecznik NIK Łukasz Pawelski. Jak podkreślił, "nie jest to pierwszy przypadek, kiedy pani marszałek wyrażała lekceważący stosunek wobec Najwyższej Izby Kontroli". - W dzisiejszych czynnościach nie był planowany udział pana prezesa Mariana Banasia. Na dzisiejsze czynności przyjechała specjalna grupa kontrolerów ze Szczecina. Więc nie jest to akt lekceważenia przez drugą osobę w państwie Mariana Banasia, tylko jest to akt lekceważenia Najwyższej Izby Kontroli i ciężkiej pracy kontrolerów. Możemy także mówić o marnowaniu publicznych środków pieniężnych - mówił Pawelski.

Kara pieniężna dla marszałek Sejmu

Ewelina Słyk, dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK oświadczyła, że zgodnie z art. 42 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli marszałek Witek miała obowiązek stawienia się na wezwanie NIK.

- Została w sposób prawidłowy powiadomiona pismem z 21 grudnia, a zatem miała czas na ustawienie kalendarza. Do chwili obecnej żadna informacja w zakresie jej nieobecności nie wpłynęła - przekazała Słyk. Poinformowała, że "w związku z faktem, że ta nieobecność jest nieusprawiedliwiona, zespół kontrolerski nałożył na panią marszałek Witek karę pieniężną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę".

Słyk dodała, że wyznaczono kolejny termin wezwania na przesłuchanie. - W przypadku dalszego uchylania się i niestawiennictwa na wezwanie kontrolerów zostanie rozważona kwestia złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Będziemy to traktować jako utrudnianie przeprowadzenia kontroli przez NIK - zapowiedziała.

Witek o wezwaniu do NIK: próba zastraszenia marszałka Sejmu

Marszałek Sejmu na konferencji prasowej została zapytana o to, dlaczego się nie zjawiła w środę w Najwyższej Izbie Kontroli. - Żadnego zaproszenia do Najwyższej Izby Kontroli nie otrzymałam - oświadczyła Witek.

Odniosła się także do informacji, że została zaproszona przez ePUAP. - Przyszła przez ePUAP informacja, ale bez załącznika, pusta informacja i mimo prośby naszego pracownika, że otrzymaliśmy pustą informacje, po raz kolejny przyszło dokładnie to samo - pusta informacja - dodała.

Witek stwierdziła także, że najbardziej niepokojącym - w jej ocenie - jest wyjazd delegacji NIK na Białoruś w ubiegłym roku. Przekazała też, że wówczas wysłała pismo wyrażające oburzenie tym wyjazdem i żądające wyjaśnień w tej sprawie.

Marszałek przekazała, że w ubiegły piątek wysłała pismo w imieniu Sejmu do Banasia ws. tematu rozmów w Mińsku, czy podejmowano decyzje na piśmie i w jakiej formie współpraca została podejmowana. - Najbardziej niepokojące jest to, że to nie jest odpowiednik NIK, to jest odpowiednik tamtejszej prokuratury - powiedziała i dodała, że instytucja ta brała udział w inwigilacji tamtejszej opozycji. Zapowiedziała, że ws. delegacji NIK w przyszłym tygodniu odbędą się połączone komisje spraw zagranicznych i kontroli państwowej, które będą dotyczyły tej sprawy, a w środę komisja zajmie się immunitetem Mariana Banasia.

- To co się dzieje wokół tej sprawy i próba wmanewrowania mnie w aferę pana Banasia, skrojoną na jego miarę, jest próbą zastraszenia marszałka Sejmu po to właśnie, żebym podejmowała takie decyzje, których życzy sobie pan Marian Banaś - oceniła.

Nieprawidłowości w programie Polskie Szwalnie. Ustalenia "Superwizjera"

We wrześniu reporter "Superwizjera" TVN pokazał, że efektem programu Polskie Szwalnie było kilkadziesiąt milionów bezużytecznych maseczek zalegających w magazynach, nieczynna rządowa fabryka w Stalowej Woli, w której przeterminował się kupiony za 50 milionów złotych materiał medyczny, a także tajne i intratne kontrakty z dwiema firmami mającymi ratować rządową produkcję. Z działań Agencji Rozwoju Przemysłu (która realizowała program) wyłonił się obraz niekompetencji i marnotrawienia dziesiątek, jeśli nie setek milionów złotych z publicznych środków.

Praca nad reportażem "Jak rząd szył maseczki" trwała ponad rok głównie dlatego, że Agencja Rozwoju Przemysłu broniła dostępu do informacji, które z założenia powinny być jawne. Przedstawiciele ARP nie udostępnili bowiem dziennikarzom żadnej dokumentacji dotyczącej programu Polskie Szwalnie, nie chcieli też wypowiedzieć się przed kamerą. Przesłane pytania zostały w większości zignorowane, a otrzymane szczątkowe odpowiedzi pełne były niedopowiedzeń i rodziły jeszcze więcej wątpliwości.

Afera mailowa: marszałek Sejmu miała lobbować za firmą

Z informacji dziennikarzy wynika, że NIK chce zbadać program po wycieku maili z początku grudnia ubiegłego roku. Chodzi o korespondencję, która miała pochodzić z czasów początku epidemii COVID-19 w Polsce, czyli marca 2020 roku. Z ujawnionej korespondencji wynika, że Dworczyk miał otrzymać numery telefonów do właścicielki firmy Modesta, która "chce być bezpośrednim dostawcą maseczek".

Markę miała polecić Elżbieta Witek - wynika z opublikowanych maili. Modesta znalazła się wśród siedmiu spółek w programie "Polskie Szwalnie", w którym brały udział m.in takie duże firmy jak 4F i LPP.

Uprawnienia NIK

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych. Może też kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, jak również działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli mają prawo m.in. do swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostek kontrolowanych, wzywania i przesłuchiwania świadków.

