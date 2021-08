Sędzia Trybunału Konstytucyjnego o reasumpcji głosowania. "To się wymyka z ocen prawniczych"

Reasumpcję głosowania w Sejmie w sprawie odroczenia posiedzenia ocenił w "Faktach po Faktach" profesor Stanisław Biernat, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. - Tutaj nie chodziło o żadną pomyłkę, tylko o niekorzystny wynik tego głosowania - powiedział. - Ręce opadają, jeżeli miałoby się to w jakiś sposób racjonalizować - dodał.

Sędzia o reasumpcji głosowania w Sejmie: chodziło o niekorzystny wynik

Biernat skomentował: - Jeżeli posłowie się mylą, to jest ich wina. Tutaj konkretnie nie chodziło o żadną pomyłkę, tylko o niekorzystny wynik tego głosowania. To jest tak oczywiste, że ręce opadają, jeżeli miałoby się to w jakiś sposób racjonalizować.