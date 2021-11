Zbigniew Ziobro składa skargę do Sądu Najwyższego w sprawie Marszu Niepodległości

czytaj dalej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otwiera całodobowy punt pomocy humanitarnej w Michałowie. Zacznie on działać od poniedziałku. Jerzy Owsiak mówił na konferencji prasowej, że punt zostanie wyposażony w to, co jest najbardziej potrzebne wolontariuszom, którzy pomagają migrantom.