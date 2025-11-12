Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wielokrotnie skazany skrajnie prawicowy aktywista na Marszu Niepodległości

|
pap_20251013_0KX
Mimo zakazu uczestnicy marszu odpalają race
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
11 listopada na Marszu Niepodległości był obecny skrajnie prawicowy aktywista z Wielkiej Brytanii, Tommy Robinson. Jak twierdzi, do Warszawy zaprosił go europoseł PiS Dominik Tarczyński. Jednym z punktów wizyty były odwiedziny w Sejmie, gdzie spotkał się z wicemarszałkiem Sejmu z ramienia Konfederacji, Krzysztofem Bosakiem. Robinson ma na koncie kilka wyroków, m.in. za napaść na policjanta i organizację bójki kibiców.

Tommy Robinson zamieścił w swoich mediach społecznościowych liczne nagrania oraz zdjęcia z wizyty w Warszawie oraz z Marszu Niepodległości. Na wielu z nich widzimy europosła PiS, Dominika Tarczyńskiego, który - jak czytamy na stronie Robinsona - zaprosił go na marsz.

Kim jest Tommy Robinson?

Robinson to prawicowy oraz antyislamski aktywista z Wielkiej Brytanii. Naprawdę nazywa się Stephen Christopher Yaxley-Lennon.

Na początku swojej kariery należał do faszystowskiej Brytyjskiej Partii Narodowej. W 2009 roku współzałożył English Defence League (tłum. Angielska Liga Obrony), skrajnie prawicową organizację zajmującą się ulicznymi protestami przeciwko islamowi. Niektórzy członkowie organizacji pochwalali działania Andersa Breivika, odpowiedzialnego za zamachy terrorystyczne z 22 lipca 2011 roku w Norwegii, w których zginęło 77 osób - podawał między innymi "Guardian".

Sam Breivik twierdził, że miał kontakt z członkami organizacji, którą uważał za swoją "inspirację". W grudniu 2011 roku dwóch zwolenników EDL zostało skazanych za planowanie zamachu bombowego na meczet w Stoke-on-Trent w Wielkiej Brytanii. Powiązania z terrorystą zrujnowały wizerunek organizacji. Sam Robinson zaprzeczył jakimkolwiek związkom EDL z Breivikiem i wyraził ubolewanie z powodu dokonanego przez niego masowego mordu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oceniali, czy Breivik wciąż stanowi zagrożenie dla społeczeństwa

Oceniali, czy Breivik wciąż stanowi zagrożenie dla społeczeństwa

Świat
Breivik poskarżył się na państwo. Jest wyrok

Breivik poskarżył się na państwo. Jest wyrok

Świat

Robinson przewodniczył organizacji do 2013 roku. Opuszczając jej szeregi stwierdził, że jest ona zbyt radykalna, a ekstremizmowi islamskiemu należy przeciwdziałać za pomocą "lepszych, demokratycznych pomysłów" - pisał wówczas "Guardian".

Obecnie Robinson ma powiązania z różnymi organizacjami oraz mediami skrajnie prawicowymi, chociażby z kanadyjskim "Rebel News", gdzie publikował od 2017 do 2018 roku. W 2015 roku zaangażował się w rozwój Pegida UK, brytyjskiego oddziału niemieckiej Pegidy, organizacji, która jako swój cel deklaruje "walkę z islamizacją Niemiec i pozostałych państw Europy".

Tommy Robinson w Londynie
Tommy Robinson w Londynie
Źródło: Thomas Krych / Anadolu/ABACAPRESS.COM/PAP

We wrześniu 2025 roku Robinson zorganizował w centrum Londynu marsz przeciwko imigracji pod hasłem "Zjednocz Królestwo", w którym wzięło udział około 110 tysięcy osób. Robinson powiedział, że jest to "największa demonstracja w historii Wielkiej Brytanii" i "festiwal wolności słowa". Zwrócił się do demonstrantów mówiąc, że są "częścią fali patriotyzmu, która zalała cały kraj". - Dzisiaj pojawiła się iskra rewolucji w Wielkiej Brytanii, to jest nasz moment. (…) Rewolucja już się rozpoczęła - stwierdził. Uczestnicy marszu zaatakowali funkcjonariuszy rzucając w ich stronę szklanymi butelkami i innymi przedmiotami. Jak poinformowała policja metropolitalna, w czasie starć zostało zatrzymanych co najmniej dziewięć osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Musk "przekracza czerwoną linię"

Musk "przekracza czerwoną linię"

Świat
Ponad 100 tysięcy ludzi w Londynie przeciw imigracji. Zatrzymania

Ponad 100 tysięcy ludzi w Londynie przeciw imigracji. Zatrzymania

Świat

Robinson pięć razy odsiadywał wyroki w więzieniu. Ciążą na nim liczne wyroki, o których pisał m.in. "The Week" w jego sylwetce opublikowanej w sierpniu tego roku. Swoje batalie sądowe finansuje głównie z darowizn. Jedną z osób, która zgodziła się mu pomóc, jest najbogatszy człowiek na świecie - Elon Musk.

Napaść, stalking, bójka, używanie fałszywego paszportu

Robinson ma też na koncie między innymi napaść na policjanta, napaść na mężczyznę podczas protestu EDL, zorganizowanie kibicowskiej bójki na ponad 100 osób, używanie fałszywego paszportu podczas nielegalnej wizyty w Stanach Zjednoczonych Ameryki (wcześniej odmówiono mu wjazdu), wyłudzenie kredytu hipotecznego, obrazę sądu oraz stalking dziennikarki "The Independent" Lizzie Dearden i jej partnera Samuela Partidge'a. Rozpowszechniał też fałszywe informacje dotyczące uchodźców i imigrantów, między innymi w sprawie 15-letniego syryjskiego uchodźcy, którego fałszywie oskarżył o zaatakowanie koleżanek ze szkoły. Sprawa miała finał w sądzie.

Jak pisze OKO.press, powołując się na "The Times", Robinson ma długi w wysokości około 2 milionów funtów, a urząd skarbowy wszczął przeciwko niemu dochodzenie w sprawie niezapłaconych podatków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu

Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu

WARSZAWA
Kierwiński o grzywnach. "Mówię na przykład o pośle Mentzenie"

Kierwiński o grzywnach. "Mówię na przykład o pośle Mentzenie"

Od działalności Robinsona odcina się prawicowa i eurosceptyczna partia Reform UK założona przez Nigela Farage'a, znanego ze swoich antyimigranckich wypowiedzi. - Nie chcę, żeby dołączył do Reform UK i nie dołączy - mówił Farage, którego cytowało "Politico". Zaznaczał też podczas kampanii wyborczej latem 2024 roku, że nigdy "nie chciał mieć nic wspólnego z Tommym Robinsonem".

Za swoje wypowiedzi, w których miał nawoływać do przemocy oraz siać mowę nienawiści, Robinson stracił dostęp do wielu platform społecznościowych, między innymi Twittera. Uzyskał jednak do niego ponowny dostęp po tym, jak firmę kupił wspomniany Elon Musk.

Relacja z Warszawy i spotkania z Bosakiem

W Warszawie, do której - według informacji na stronie Robinsona - miał zaprosić go europoseł Tarczyński, aktywista wziął udział w Marszu Niepodległości. Spotkał się też w Sejmie z wicemarszałkiem izby z ramienia Konfederacji, Krzysztofem Bosakiem. Przygotował o nim materiał na swoją stronę internetową. Przedstawił w nim Bosaka jako drugiego najważniejszego polityka w Polsce i opowiedział o tym, jak od organizowania niewielkich marszy narodowych doszedł do swojej obecnej pozycji.

Wizytę w naszym kraju, którą dokumentował na specjalnie do tego przeznaczonej stronie internetowej, przedstawia jako nadzieję dla Wielkiej Brytanii - że na Wyspach też, tak jak, jego zdaniem, w Polsce, do władzy mogą dojść nacjonaliści. Wychwalał również gościnność Tarczyńskiego w swoich mediach społecznościowych, mówiąc między innymi o podążających za nim "cieniach" zapewniających mu bezpieczeństwo oraz "królewskim" jedzeniu.

To nie pierwsza wizyta Robinsona w Polsce, poprzednia miała miejsce w 2017 roku - podaje OKO.Press.

Don Keith. "Nie wiem, kto tego dżentelmena zaprosił na Marsz Niepodległości"

Obok Robinsona i Tarczyńskiego na wspólnych filmikach, chociażby z lotniska, pojawia się również prawicowy youtuber Don Keith. "Nie wiem, kto tego dżentelmena zaprosił na Marsz Niepodległości, ale wiem, jakie Don Keith ma poglądy: na współczesną Rosję, Władimira Putina oraz co myśli o wojnie na Ukrainie" - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Marek Magierowski, były ambasador RP w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Dodał do wpisu screeny wypowiedzi Keitha, w których powtarza on narrację Putina dotyczącą wojny z Ukrainą.

Keith brał udział w spotkaniach relacjonowanych przez Robinsona. Na swoich profilach w mediach społecznościowych również pokazywał swój pobyt w Warszawie.

O komentarz w sprawie wizyty w Polsce Tommy'ego Robinsona i Dona Keita zapytaliśmy zarówno europosła Dominika Tarczyńskiego, jak i wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania.

OGLĄDAJ: Oglądaj dłuższe wydanie "Faktów"
pc

Oglądaj dłuższe wydanie "Faktów"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska //az

Źródło: tvn24.pl, PAP, OKO.press, The Week, Politico, BBC, Guardian, The Times

Źródło zdjęcia głównego: Thomas Krych / Anadolu/ABACAPRESS.COM/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćKonfederacjaSejmimigranciKrzysztof Bosak
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Przewlekła choroba somatyczna wpływa na zdrowie psychiczne na różne sposoby
"Wypełni białą plamę". Nowy oddział dla dzieci i młodzieży w Małopolsce
Zdrowie
Galeria Solaris Opole
Pożar galerii w centrum miasta. 600 osób ewakuowanych
Opole
"Dwugłowy" robak (bez drugiego zooida) - wybarwione mięśnie (zielony) i mózg (czerwony)
Tak wyglądają dwugłowe robaki. Odkryli je Polacy
METEO
Według popularnego przekazu szczepienie na COVID-19 zwiększa ryzyko nowotworu
FAŁSZ"Szczepienie na COVID-19 zwiększa ryzyko raka"? To badanie tego nie dowodzi
Gabriela Sieczkowska
Potrącił pieszego. Policja z ważnym apelem
84-letni kierowca potrącił na pasach 88-latka. Nagranie
WARSZAWA
Dolina Dolnej Odry
Weto prezydenta dla Parku Dolnej Odry. Szef kancelarii: utrudniłby ważne inwestycje
Szczecin
shutterstock_2571204805
Zwolnienia grupowe w zakładzie w Polsce. Ponad 200 osób na bruk
BIZNES
Skumulowana suma opadów śniegu w Europie do 28 listopada
Zimno rozpocznie prawdziwy szturm. Kiedy spadnie śnieg
METEO
Donald Tusk
Tusk komentuje decyzje Nawrockiego. Nawiązuje do Kononowicza
Polska
shutterstock_2415997305
Skuteczne w poprawie zdrowia psychicznego. Zalecają je także polscy psychiatrzy
Zdrowie
Karol Nawrocki
Prezydent odmawia nominacji sędziów. "Idzie w pełni na konfrontację"
Polska
Zwierzę biegało po drodze technicznej wzdłuż granicy (zdjęcie ilustracyjne)
Pogranicznik przejechał psa. Zapadł wyrok
Białystok
Paulina Matysiak
Matysiak wyrzucona z Razem. "Nie współpracowała z partią"
Polska
Ogromna kumulacja w amerykańskiej loterii. Wygrać można aż 630 milionów dolarów
Wielka kumulacja. Suma bliska rekordu
BIZNES
Uczestnicy Marszu Niepodległości na moście Poniatowskiego
Dlaczego podczas marszu zgasły latarnie na moście
WARSZAWA
Lara Raj, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Sophia Laforteza, Jeung Yoon-chae i Megan Skiendiel z grupy Katseye
"Tysiące" gróźb śmierci pod adresem amerykańskiego girlsbandu
Kultura i styl
Rozbity znak, słup i ogrodzenie
Ukradł paliwo i uciekał przed policją. Szaleńczą jazdę zakończył na ogrodzeniu
Wrocław
pap_20250415_0HR
Transfer w energetycznym gigancie. Jest nowa szefowa
BIZNES
29-latkowi grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności
Wbiegła do sklepu, miała siniaki. Powiedziała, że została porwana
Łódź
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
W piwnicy wybuchł gaz. Nie żyje jedna osoba
Kujawsko-Pomorskie
ZZW usuwa samosiewy bożodrzewu gruczołkowatego
Niszczy kanalizację, fundamenty i chodniki. Miejscy ogrodnicy walczą z inwazyjnym gatunkiem
WARSZAWA
Waldemar Żurek
Żurek: czekamy na listę nazwisk
Polska
Nie żyje pudel Brownie
Pies wybiegł z posesji, Brownie nie przeżył ataku
Białystok
Hiszpania, burza
Potężne fale w Hiszpanii. Setki interwencji służb
METEO
Rosja. Humanoidalny robot AIDOL
Rosjanie zaprezentowali robota. Przeszedł kilka kroków i padł
Świat
52 min
pc
Mlynkowa o przemocy domowej: byłam przekonana, że poradzę sobie sama
Debata TVN24+
Złotówki Pieniądze PLN
Deficyt może okazać się wyższy od założonego. Opinia RPP
BIZNES
imageTitle
Polska - Holandia w eliminacjach mistrzostw świata. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
skl2
"Uzurpacja uprawnień". Politycy o prezydenckiej odmowie nominacji sędziów
Polska
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Lider niemieckiej skrajnej prawicy: Polska też może stać się dla nas zagrożeniem
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica