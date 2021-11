Niemiecka flaga i zdjęcie Tuska spalone w czasie marszu narodowców. Ciarka: moralnie naganne

Rzecznik policji o marszu narodowców w Warszawie

Inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, pytany był w TVN24 o przebieg czwartkowego marszu. - W naszej ocenie, a zabezpieczaliśmy wczoraj - nie tylko w Warszawie - kilkaset różnego rodzaju uroczystości, one przebiegły bezpiecznie, bez żadnych poważniejszych incydentów. Nie otrzymaliśmy ani jednego zgłoszenia czy nie wypatrzyliśmy takiego zdarzenia, które miałoby bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia czy życia, a to jest dla nas najważniejsze - powiedział.

Spalona flaga Niemiec i zdjęcie Donalda Tuska. Ciarka: moralnie naganne

- O ile mogę powiedzieć, że takie zdarzenia są moralnie naganne, to musimy opierać się na znamionach, czy to przestępstwa, czy wykroczenia - dodał. - Nie ulega wątpliwości, że w zakresie cywilno-prawnym, a więc naruszenie dóbr pana premiera Donalda Tuska, jak najbardziej miało miejsce i w tym zakresie może on podejmować kroki prawne, natomiast my dokonujemy jeszcze tej analizy prawno-karnej - zaznaczył rzecznik Komendy Głównej Policji.