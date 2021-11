Ziobro: rozstrzygnięcie sądu w sprawie Marszu Niepodległości jest czysto polityczne

Ziobro o decyzji sądu w sprawie Marszu Niepodległości

Ziobro pytany o decyzję SA stwierdził, że decyzja ma "zabarwienie i temperaturę czysto polityczną". Jak podkreślił, argumenty leżące u podstaw, że Marsz Niepodległości nie jest marszem cyklicznym, bo nie mógł się odbyć z powodu pandemii, są pełne hipokryzji. - To są (argumenty) politycznej natury, a nie prawnej - podkreślił minister. Zwrócił uwagę, że mimo restrykcji epidemicznych "wyrażano zgody na manifestacje organizacjom kobiecym, na tej samej trasie, w tym samym zasięgu", co jego zdaniem jest "jawną prowokacją, obliczoną na to, by doszło do rozruchów w czasie takiego przejścia".