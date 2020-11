"Zaatakowali nas, dziennikarzy. Zaczęli okładać pałkami i zepchnęli na schody"

Pilnowaliśmy tego, by być za plecami policji. Oni po prostu się odwrócili i postanowili nas przegnać siłą - opowiadała dziennikarka "Newsweeka" Renata Kim, która mówiła, że w trakcie środowych zamieszek została uderzona pałką przez funkcjonariusza. - Miałam kamizelkę z napisem "press", krzyczeliśmy "prasa, prasa!". Nie wiem, co jeszcze trzeba by zrobić, by policjanci uznali, że jesteśmy tam służbowo - dodała.

W środę podczas marszu w Warszawie doszło do zamieszek. Komenda Stołeczna Policji podała, że "grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwa innych ludzi". Do działań ruszyły pododdziały zwarte, które użyły środków przymusu bezpośredniego - gazu łzawiącego i broni gładkolufowej.

W trakcie zamieszek ucierpieli też zaatakowani przez policję przedstawiciele mediów, między innymi fotoreporter "Tygodnika Solidarność" Tomasz Gutry został postrzelony podczas marszu gumową kulą z broni policyjnej.

"Zaatakowali nas, dziennikarzy"

Renata Kim, dziennikarka "Newsweeka" mówiła, że została uderzona przez policjanta pałką. Przebieg sytuacji relacjonowała w TVN24.

- Przeszliśmy razem z moim fotoreporterem od ronda Dmowskiego aż na błonia Stadionu Narodowego. (...) Uczestnicy marszu ewidentnie prowokowali policjantów. Od początku było widoczne, że rzucali petardami, racami, kostką brukową w policjantów. A oni odpowiadali gazem łzawiącym, gumowymi kulami i pałkami - opowadała.

Kiedy tłum przemieszczał się w stronę stacji metra Stadion Narodowy, Kim wraz z fotoreporterem poszła za nim. - Zobaczyliśmy, że w stronę policjantów lecą z nasypu kolejowego kamienie. Dowódca jednego z oddziałów krzyczy do swoich funkcjonariuszy: "Biegnijcie ich wesprzeć". Funkcjonariusze nie reagowali, co nas zdziwiło, ale w końcu pobiegli na stację metra, a my za nimi - mówiła.

- Wbiegliśmy po schodach i ustawiliśmy się przy barierce, która kończy peron. Policjanci biegli po peronie, a w pewnym momencie, nie wiadomo dlaczego, zawrócili i zaatakowali nas, dziennikarzy, stojących przy barierce. Zaczęli nas okładać pałkami i zepchnęli na schody. Tam trafiliśmy na drugą grupę policjantów, ale ta nas przepuściła - opowiadała.

"Nie wiem, co jeszcze trzeba by zrobić, by policjanci uznali, że jesteśmy tam służbowo"

Kim powiedziała, że przez cały marsz miała na sobie "kamizelkę z odblaskowymi elementami i wielkim napisem 'press' na plecach". - Kiedy policjanci mnie odwrócili plecami i przepchnęli do barierki, musieli widzieć ten napis - dodała.

- Fotoreporterzy podnieśli do góry aparaty, krzyczeliśmy: "prasa, prasa!". Wszyscy wyglądaliśmy jak przerażeni więźniowie. Podnieśliśmy ręce do góry i tak szliśmy w stronę schodów. Nie wiem, co jeszcze trzeba by zrobić, by policjanci uznali, że jesteśmy tam służbowo. Komunikaty, które powtarzali, że dziennikarze mają opuścić ten teren, to nie jest usprawiedliwienie - mówiła dziennikarka.

Podkreślała, że razem z innymi dziennikarzami "cały czas bardzo pilnowali, żeby być za policją", a nie między funkcjonariuszami a chuliganami. - I na tym peronie też byliśmy za plecami policji. Policja po prostu się odwróciła i postanowiła przegnać nas siłą - relacjonowała Kim.

Renata Kim o zamieszkach w okolicy stacji metra Stadion Narodowy TVN24

Rzecznik stołecznej policji: to była linia frontu

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak w czwartek rano był pytany na konferencji o sytuację w pobliżu stacji metra.

- To była linia frontu. To nie było miejsce, w którym policjanci chcieli być, to było miejsce, w którym policjanci musieli być - mówił. - Nasza praca z dziennikarzami bardzo często polega właśnie na współpracy, bo jesteśmy w tych miejscach, gdzie coś się dzieje, ale różnica między nami polega na tym, że dziennikarz w każdym momencie może to miejsce opuścić. Niestety w tym przypadku doszło do sytuacji, która również będzie przedmiotem naszej oceny i wyjaśnień - dodał rzecznik.

"Celem naszego działania nie są dziennikarze. Celem naszego działania są osoby, które łamią prawo, które są chuliganami" TVN24

