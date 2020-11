"To nie są patrioci. To pewne grupy, które przyszły realizować swoje cele"

Należy wskazać tych, którzy zachowywali się agresywnie w trakcie marszu narodowców i ich ukarać. Od tego mamy rząd, służby i wymiar sprawiedliwości - mówił w TVN24 poseł PiS Bolesław Piecha. Jego zdaniem "to nie są patrioci" tylko osoby "szukające okazji do zaczepki". Piecha komentował też słowa Antoniego Macierewicza dotyczące środowego marszu.

W środę podczas marszu narodowców w Warszawie doszło do zamieszek. Komenda Stołeczna Policji podała, że "grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwa innych ludzi". Do działań ruszyli funkcjonariusze, którzy użyli środków przymusu bezpośredniego - gazu łzawiącego i broni gładkolufowej.

Piecha: dla mnie to nie są patrioci

Poseł PiS Bolesław Piecha, który był w piątek gościem "Jeden na jeden" w TVN24, przyznał, że "pewnych sytuacji z marszu nie rozumie". - To nie jest powód do bójek. Dla mnie to nie są patrioci. To są ludzie, pewne grupy, które przyszły realizować swoje cele, szukać okazji do zaczepki. W tłumie, kiedy są duże emocje, jest o to łatwiej - mówił.