Marsz Niepodległości w Warszawie. Aleksandra Gajewska i Krzysztof Bosak komentują

Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się w "Kropce nad i" do zaplanowanego na czwartek Marszu Niepodległości, mówiła, że "to mogło być w tym roku radosne święto dumnych Polaków", a - jak stwierdziła - "od lat jest zmieniane w regularną, kibolską ustawkę". Krzysztof Bosak z Konfederacji stwierdził, że winnym zamieszania wokół organizacji obchodów Święta Niepodległości jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który "chciał zdezorganizować polskim patriotom o prawicowych czy narodowych poglądach" obchody 11 listopada.

Gajewska stwierdziła, że "to mogło być w tym roku radosne święto dumnych Polaków, to była pierwsza od dawna taka szansa". - A to święto od lat jest zmieniane w regularną, kibolską ustawkę, a dzisiaj otrzymało jeszcze rangę obchodów oficjalnych, państwowych - dodała. - To jest koncesjonowanie zła, tu opadły maski, a ta twarz, którą ukazały, to jest taki nienawistny ksenofob, ucieleśnienie wszelkich fobii i podsycanie najniższych pobudek, które mają służyć temu, żeby manipulować ludzkimi emocjami - kontynuowała.