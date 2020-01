"Nieuzasadnione i przedwczesne". RPO zaskarżył umorzenie śledztwa w sprawie marszu narodowców

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył niedawne umorzenie śledztwa dotyczącego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym w związku z symbolami i hasłami podczas marszu narodowców z 11 listopada 2017 roku - poinformowało w poniedziałek Biuro RPO.

Rzecznik uznał, że umorzenie tej sprawy przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie 20 grudnia zeszłego roku "było nieuzasadnione i przedwczesne". W związku z tym RPO wniósł, aby sąd uchylił decyzję o umorzeniu i zwrócił sprawę prokuraturze do dalszego prowadzenia.

Sprawę transparentów i haseł podczas marszu narodowców w 2017 roku RPO podjął z urzędu i trzy dni po tamtym marszu skierował pismo do stołecznej prokuratury. Zwrócił wówczas uwagę między innymi na znak krzyża celtyckiego pojawiający się na transparentach i odzieży osób uczestniczących w marszu. Jak wyjaśniał RPO krzyż ten utożsamiany jest z międzynarodowym symbolem rasizmu i ruchów supremacji białej rasy.

RPO wskazywał wtedy też, że podczas marszu tej symbolice towarzyszyły jawnie rasistowskie hasła, wprost odwołujące się do "dominacji białej rasy". Jego niepokój wzbudziły również pojawiające się transparenty o treściach antyislamskich i skierowanych przeciw migrantom.

Prokuratura umarzając po trzech latach śledztwo w tej sprawie - jak poinformował RPO - stwierdziła, że część uczestników marszu posiadała i prezentowała publicznie przedmioty, które były nośnikiem treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych, skandowała publicznie znieważające okrzyki, które trzeba uznać za nawołujące do nienawiści i wykonywała gesty jednoznacznie odwołujące się do ideologii faszystowskiej, przede wszystkim "hajlowanie".