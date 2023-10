Zagraniczne media o Marszu Miliona Serc. "Poważny cios zadany rządowi przed wyborami"

"El Pais": wybory mogą zdecydować o przyszłości Polski w UE

Reuters: setki tysięcy osób na marszu

"Guardian": Tusk wezwał zwolenników, aby dali pokaz siły

O Marszu Miliona Serc, który "zebrał w centrum Warszawy setki tysięcy ludzi przed kluczowymi wyborami", pisze też brytyjski dziennik "The Guardian". "Będą one miały (wybory parlamentarne - red.) poważne konsekwencje dla przyszłego kursu politycznego Polski i jej roli w Europie" - komentuje gazeta.

CNN: dwie partie, bardzo różne recepty na przyszłość Polski

"Le Parisien": poważny cios zadany rządowi

"Wymachując flagami Polski i Europy oraz przyklejonymi do piersi biało-czerwonymi serduszkami, symbolem koalicji centrowej, demonstranci głośno wyrażali swój sprzeciw wobec rządu" - dodaje "Le Parisien" i cytuje wypowiedź 43-letniej pani Moniki, uczestniczki marszu: "Najwyższy czas wrócić do normalności, do rządów prawa, do wolności wyboru i wypowiedzi".