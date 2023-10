"Robimy to dla naszych dzieci, wnuków", "mamy już dosyć łamania prawa". Z całej Polski ruszyli na Marsz Miliona Serc

czytaj dalej

To nie jest marsz jednej czy drugiej partii politycznej, to jest marsz ludzi, którzy chcą zmiany, którzy chcą normalności, którzy chcą transparentności, chcą europejskości, i chcą przyzwoitości - mówił w "Faktach po Faktach" Tomasz Trela (Lewica), komentując jutrzejszy Marsz Miliona Serc. - Jechałem do was samochodem tutaj i na tej autostradzie dzisiaj to ja miałem wrażenie, że to jest jakieś poczucie narodowego zrywu, pozdrawiali się ludzie z samochodu, trąbili, błyskali sobie światłami, przekazywali sobie serduszka - dodał Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska).