Marsz Jarosława Kaczyńskiego. "Były głosy w PiS, że być może to nie jest najlepszy pomysł"

W sobotę na placu Zamkowym zebrali się zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Polska Agencja Prasowa ustaliła, że zgromadziło się według szacunków około 10-15 tysięcy osób. Jarosław Kaczyński krytykował rząd za politykę migracyjną, chociaż parę godzin wcześniej premier Donald Tusk ogłosił, że nie będzie relokacji migrantów do Polski w ramach mechanizmów UE. W programie "W kuluarach" w TVN24 rozmawiali o tym dziennikarze Piotr Kraśko, Maja Wójcikowska i Jan Piotrowski.

Maja Wójcikowska odniosła wrażenie, że Jarosław Kaczyński podczas swojego przemówienia był wybity z rytmu. Zgodził się z tym Piotr Kraśko. - Stracił czujność już na samym początku. Te słowa o końcu, zakończeniu, którego nie widać, to pół biedy, ale on powiedział: "Żyjemy w spokojnym kraju". A przecież ile razy słyszeliśmy, że żyjemy w czasach brutalnego reżimu Tuska, zniszczyli wymiary sprawiedliwości, trwa zamach stanu. A tu się okazuje, że żyjemy w spokojnym kraju - mówił.

"Pojawiła się migracja, ale zdaje się, że nie w takim kontekście"

Maja Wójcikowska oceniła, że Donald Tusk "wytrącił argument właściwie do maszerowania, wiecowania, jakkolwiek by tego nie nazywać, prezesowi i uczestnikom tego spotkania".

- Pojawiła się migracja, ale zdaje się, że nie w takim kontekście ona miała się pojawić. Zresztą nie wiem, czy słyszeliście, ale w tym tygodniu już były takie głosy w PiS-ie o tym, że być może to nie jest najlepszy pomysł, żeby wracać do tematu migracji - komentował Jan Piotrowski. - Miał być marsz, to był protest po prostu w jednym miejscu. Na zdjęciach też widzieliśmy, że frekwencja, no, nie oszukujmy się, i to też słychać w PiS-ie, nie była taka, na jaką wszyscy liczyli - zauważył.

Konfederacja uderzyła w PiS

Maja Wójcikowska zwróciła uwagę, że Konfederacja "już nie gra migracją" i nie było pewne, czy ten temat nadal będzie emocjonować wyborców.

Jak zwrócił uwagę Piotr Kraśko, uderzenie w PiS z innej strony przyszło właśnie ze strony Konfederacji, która umieściła na Placu Zamkowym transparent z napisem "Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i Azji". Prowadzący dodał, że liczba się zgadza - jest z raportu NIK.

Transparent Konfederacji na manifestacji PiS Źródło: x.com/@Konfederacja

- Res Futura Data House, czyli taki kolektyw analityczny, który bada to, co się dzieje na gorąco w internecie, wczoraj napisał o tym, jak wyglądała ta bitwa na hasztagi. Zasięg hasztagu #MigracjaPiS (...) to było pięć milionów. Zasięgi #migranciTuska oraz #wobroniePolski zdublowały się, miały trzy miliony - przekazał Jan Piotrowski. Jego zdaniem to świadczy o tym, że wydarzenie nie miało takiego skutku, jakiego oczekiwali organizatorzy.

Do tematu migrantów na parę godzin przed startem manifestacji odniósł się premier Donald Tusk. "Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" - napisał premier na X.

Piotr Kraśko ocenił, że PiS będzie "stąpał z opowieścią o migracji po kruchym lodzie", bo narazi się na atak i odpowiedź zarówno ze strony Koalicji Obywatelskiej jak i Konfederacji.

OGLĄDAJ: Antyimigracki wiec PiS. "Nawet w PiS słychać, że frekwencja nie była taka, na jaką liczyli"