Polska

Marsz Jarosława Kaczyńskiego. "Były głosy w PiS, że być może to nie jest najlepszy pomysł"

Jarosław Kaczyński
Czy wracanie do migracji było najlepszym pomysłem?
Źródło: W kuluarach TVN24
Frekwencja, no, nie oszukujmy się, i to też słychać w PiS-ie, nie była taka, na jaką wszyscy liczyli - podsumował w programie "W Kuluarach" w TVN24 sobotnią manifestację zorganizowaną przez PiS Jan Piotrowski. Maja Wójcikowska zwróciła uwagę, że Konfederacja "już nie gra migracją". Zdaniem Piotra Kraśki, PiS będzie "stąpał z opowieścią o migracji po kruchym lodzie".

W sobotę na placu Zamkowym zebrali się zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Polska Agencja Prasowa ustaliła, że zgromadziło się według szacunków około 10-15 tysięcy osób. Jarosław Kaczyński krytykował rząd za politykę migracyjną, chociaż parę godzin wcześniej premier Donald Tusk ogłosił, że nie będzie relokacji migrantów do Polski w ramach mechanizmów UE. W programie "W kuluarach" w TVN24 rozmawiali o tym dziennikarze Piotr Kraśko, Maja Wójcikowska i Jan Piotrowski.

Maja Wójcikowska odniosła wrażenie, że Jarosław Kaczyński podczas swojego przemówienia był wybity z rytmu. Zgodził się z tym Piotr Kraśko. - Stracił czujność już na samym początku. Te słowa o końcu, zakończeniu, którego nie widać, to pół biedy, ale on powiedział: "Żyjemy w spokojnym kraju". A przecież ile razy słyszeliśmy, że żyjemy w czasach brutalnego reżimu Tuska, zniszczyli wymiary sprawiedliwości, trwa zamach stanu. A tu się okazuje, że żyjemy w spokojnym kraju - mówił.

Kaczyński rzucił znane nazwisko. "Pewnie będzie premierem"

Kaczyński rzucił znane nazwisko. "Pewnie będzie premierem"

Tusk drwiąco do Kaczyńskiego. "Prezesie..."

Tusk drwiąco do Kaczyńskiego. "Prezesie..."

"Pojawiła się migracja, ale zdaje się, że nie w takim kontekście"

Maja Wójcikowska oceniła, że Donald Tusk "wytrącił argument właściwie do maszerowania, wiecowania, jakkolwiek by tego nie nazywać, prezesowi i uczestnikom tego spotkania".

- Pojawiła się migracja, ale zdaje się, że nie w takim kontekście ona miała się pojawić. Zresztą nie wiem, czy słyszeliście, ale w tym tygodniu już były takie głosy w PiS-ie o tym, że być może to nie jest najlepszy pomysł, żeby wracać do tematu migracji - komentował Jan Piotrowski. - Miał być marsz, to był protest po prostu w jednym miejscu. Na zdjęciach też widzieliśmy, że frekwencja, no, nie oszukujmy się, i to też słychać w PiS-ie, nie była taka, na jaką wszyscy liczyli - zauważył.

"Na każdego nielegalnego migranta przypada 657 osób, które są tutaj legalnie"

"Na każdego nielegalnego migranta przypada 657 osób, które są tutaj legalnie"

Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur

Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur

WARSZAWA

Konfederacja uderzyła w PiS

Maja Wójcikowska zwróciła uwagę, że Konfederacja "już nie gra migracją" i nie było pewne, czy ten temat nadal będzie emocjonować wyborców.

Jak zwrócił uwagę Piotr Kraśko, uderzenie w PiS z innej strony przyszło właśnie ze strony Konfederacji, która umieściła na Placu Zamkowym transparent z napisem "Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i Azji". Prowadzący dodał, że liczba się zgadza - jest z raportu NIK.

Transparent Konfederacji na manifestacji PiS
Transparent Konfederacji na manifestacji PiS
Źródło: x.com/@Konfederacja

- Res Futura Data House, czyli taki kolektyw analityczny, który bada to, co się dzieje na gorąco w internecie, wczoraj napisał o tym, jak wyglądała ta bitwa na hasztagi. Zasięg hasztagu #MigracjaPiS (...) to było pięć milionów. Zasięgi #migranciTuska oraz #wobroniePolski zdublowały się, miały trzy miliony - przekazał Jan Piotrowski. Jego zdaniem to świadczy o tym, że wydarzenie nie miało takiego skutku, jakiego oczekiwali organizatorzy.

Do tematu migrantów na parę godzin przed startem manifestacji odniósł się premier Donald Tusk. "Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" - napisał premier na X.

Piotr Kraśko ocenił, że PiS będzie "stąpał z opowieścią o migracji po kruchym lodzie", bo narazi się na atak i odpowiedź zarówno ze strony Koalicji Obywatelskiej jak i Konfederacji.

OGLĄDAJ: Antyimigracki wiec PiS. "Nawet w PiS słychać, że frekwencja nie była taka, na jaką liczyli"
pc

Antyimigracki wiec PiS. "Nawet w PiS słychać, że frekwencja nie była taka, na jaką liczyli"

pc
Autorka/Autor: fil, fc/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

