Pochód pod hasłem "wspólnie brońmy rodziny". "Piękny marsz z udziałem pana prezydenta"

Ulicami Warszawy przeszedł w niedzielę Marsz dla Życia i Rodziny. W tym roku jego uczestnicy maszerowali pod hasłem "Wspólnie brońmy rodziny". - To okazja do manifestacji prorodzinnych postaw, a także naszego przywiązania do wartości pro life - oświadczył organizator manifestacji prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba. Do marszu dołączył prezydent Andrzej Duda.