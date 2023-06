"Ogromny antyrządowy marsz", "sprawdzian zdolności liberalnej opozycji". Zagraniczne media #PisząoPolsce

Zagraniczne media i agencje informacyjne opisały niedzielny marsz, który przeszedł ulicami Warszawy. "Manifestujący chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec prawicowej władzy, która podważyła normy demokratyczne i wywołała obawy, że Polska podąża ścieżką Węgier i Turcji ku autokracji" - relacjonowała agencja Associated Press. Reuters podał, że marsz był "sprawdzianem zdolności liberalnej opozycji do zakończenia blisko ośmiu lat rządów" partii rządzącej.

Zagraniczne media o marszu 4 czerwca

Agencja Associated Press napisała o "ogromnym antyrządowym marszu" w Warszawie. "Obywatele przyjechali z całego kraju, by wyrazić swój sprzeciw wobec prawicowej władzy, która podważyła normy demokratyczne i wywołała obawy, że Polska podąża ścieżką Węgier i Turcji ku autokracji".

"Tłumy zgromadziły się też w Krakowie i innych miastach, pokazując sfrustrowanie decyzjami rządu, który krytycy oskarżają o łamanie konstytucji i naruszanie podstawowych praw w Polsce - kraju, który długo był postrzegany jako wzór pokojowych i demokratycznych zmian" - czytamy. Depeszę agencji AP przedrukowały między innymi "Times of Israel", czy amerykański ABC News.

Reuters donosił o "setkach tysięcy demonstrantów" na ulicach stolicy. Agencja napisała, że marsz był "sprawdzianem zdolności liberalnej opozycji do zakończenia blisko ośmiu lat rządów nacjonalistów". "Część manifestujących mówiła, że do przyjazdu do Warszawy zmotywowała ich zaproponowana przez PiS ustawa dotycząca rosyjskich wpływów w Polsce" - zauważyła agencja.